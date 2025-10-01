Китай увеличил затраты на НИОКР на 8,9% в 2024 году

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в Китае в 2024 году увеличились на 8,9% и превысили 3,6 трлн юаней ($506 млрд), сообщает "Синьхуа" со ссылкой на Государственное статистическое управление страны.

Доля затрат на НИОКР достигла 2,69% ВВП по сравнению с 2,58% ВВП годом ранее.

В том числе инвестиции в фундаментальные научные исследования в прошлом году выросли на 10,7%, в прикладные исследования - на 17,6%, в опытно-конструкторские разработки - на 7,6%.

В 2021-2024 годах расходы страны на НИОКР повышались в среднем на 10,5% в год - один из самых высоких темпов роста среди крупных экономик. Объем вложений в НИОКР в Китае является вторым по величине в мире, по данным ГСУ.