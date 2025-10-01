Поиск

Комитет ОПЕК+ отметил общее исполнение сделки в июле-августе

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) рассмотрели данные о добыче нефти за июль и август, отметив общее исполнение странами альянса достигнутых договоренностей, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

В то же время комитет подчеркнул исключительную важность достижения полного соответствия сделке и компенсации (ранее недосокращенных объемов - ИФ) и рассмотрел обновленные графики компенсаций.

Совместный мониторинговый комитет отметил, что продолжит следить за корректировками добычи как всех стран ОПЕК+, так и восьми стран-добровольцев, оставляя за собой право созывать дополнительные заседания или требовать проведения министерской встречи стран ОПЕК+.

Следующее заседание JMMC запланировано на 30 ноября.

Кабмин предложил отменить льготу по НДС для обслуживания банковских карт

ЦБ раскритиковал предложения "Газпрома" о продлении спецмер в корпоративном управлении

Новак заявил, что проблемы с топливом в ряде регионов решаются в ручном режиме

В ВСС ждут дискриминации лицензий медстраховщиков в случае изменения закона об ОМС

Глава McLaren Racing заработал $50 млн благодаря победе в "Формуле-1"

Топливный союз предупредил о закрытии ряда частных АЗС из-за нерентабельности

