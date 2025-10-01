Поиск

Производство сельхозпродукции в РФ в августе выросло на 6,1%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные хозяйства) в августе по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросло на 6,1%, за восемь месяцев -на 1,2%, сообщил Росстат в среду.

Год назад показатели были хуже: в августе было отмечено снижение производства на 13,6%, за январь-август - на 1,9%.

Объем производства продукции всех сельхозпроизводителей в августе в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 1 трлн 005 млрд рублей, в январе-августе - 4 трлн 884 млрд рублей.

Росстат также сообщил, что на 1 сентября хозяйства всех категорий, по расчетам, намолотили 90,9 млн тонн зерна (в первоначально оприходованном весе), что на 7,4% больше, чем на соответствующую дату прошлого года. Сахарной свеклы накопано 4,8 млн тонн (на 27,4% больше), подсолнечника собрано 0,6 млн тонн (на 33,7% меньше). Сбор картофеля вырос на 6,2%, овощей - на 1% (натуральные показатели не приведены).

В сельхозорганизациях, где сосредоточено 64,3% площадей зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), их площади обмолочены на 65,5% (к этому времени в прошлом году на 65,7%). С учетом летней гибели посевов и использования части их на кормовые цели, по расчетам, осталось убрать около 34,1% посевной площади зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы).

Сельхозорганизации намолотили 64,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 9,8% больше, чем годом ранее. В частности, сбор пшеницы вырос на 5,1%, до 46,9 млн тонн. Урожайность в этом году выше прошлогодней: по зерну она составила 37,2 ц/га (на 14,8% больше), по пшенице - 40 ц/га (на 12,7% больше).

Лен-долгунец в сельхозорганизациях вытереблен с 30,7% площадей, год назад к этому времени было убрано 31% посевов.

