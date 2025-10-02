Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,7% в начале основных торгов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг продолжил снижение из-за сохраняющейся геополитической и санкционной напряженности, а также ожиданий возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции после повышения НДС с января; фактором поддержки выступают в целом нейтральные данные Росстата по инфляции. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,7%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2628,56 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1016,06 пункта (-0,7%); лидерами снижения выступают акции "ФосАгро" (-3,6%), МКПАО "Хэдхантер" (-2,6%) и ПАО "Южуралзолото" (-2,5%), остальные blue chips на Мосбирже снизились в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 октября, составляет 81,4967 руб. (-1,11 рубля).

Подешевели также акции "Яндекса" (-2,2%), "Группы компаний ПИК" (-2%), АФК "Система" (-1,9%), "Аэрофлота" (-1,5%), "Татнефти" (-1,3%), "ВК" (-1,2%), "Роснефти" (-1,1%), Сбербанка (-0,9% и -0,9% "префы"), "Московской биржи" (-0,8%), "ММК" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%), ВТБ (-0,6%), "Т-Технологии" (-0,6%), "МТС" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,5% "префы"), "Русала" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,7%).

По данным Росстата, рост потребительских цен с 23 по 29 сентября составил 0,13% после повышения на 0,08% с 16 по 22 сентября, на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября. Из данных за 29 дней сентября этого года и данных за сентябрь 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 29 сентября замедлилась до 8,01% с 8,14% на конец августа (точные данные по годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 10 октября).

Рост ВВП РФ в августе 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,4% в годовом сравнении после повышения также на 0,4% в июле и на 1,0% в июне, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". За январь-август 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,0% в годовом выражении.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития в сентябре понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0% с 2,5% в апрельской версии, в 2026 году до 1,3% с 2,4%. Аналитики, опрошенные в начале сентября "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,1%, в 2026 году - на 1,7%.

Тем временем издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что США предоставят Киеву данные о целях в России, просят НАТО оказать Украине аналогичную поддержку.

По словам американских официальных лиц, США предоставят Украине разведданные для нанесения ракетных ударов дальнего радиуса действия по энергетической инфраструктуре России. Это связано с тем, что администрация Трампа рассматривает возможность отправки Киеву "мощного оружия, которое могло бы поразить больше целей", отметили они.

Издание сообщает, что Трамп недавно подписал указ, разрешающий разведывательным службам и Пентагону помогать Киеву в нанесении ударов. При этом, как сообщили собеседники издания, Вашингтон просит союзников по НАТО оказать Украине аналогичную поддержку.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о необходимости укрепления восточного фланга Североатлантического альянса и продолжении снабжения Киева оружием, сообщил офис британского премьера.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в четверг в центре внимания инвесторов окажется выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай". Это традиционное и ожидаемое событие, которое может содержать важные заявления по экономическим и геополитическим вопросам, способные повлиять на рыночные настроения и динамику отраслевых индексов. Любые комментарии, касающиеся бюджетной политики, инфляции или международных отношений, будут тщательно анализироваться участниками рынка.

По словам аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, рынок акций РФ остается под давлением геополитической напряженности, ожиданий возможной паузы в смягчении политики ЦБ из-за рисков роста инфляции, а также дешевеющей нефти.

Кроме того, продажам способствуют усиление санкционной риторики со стороны ЕС (анонсирован 19-й пакет ограничений, который может коснуться СПГ из России и других энергетических активов), обсуждение повышения налоговой нагрузки и новости из США, где вновь рассматривается демонстрация силы и дополнительное давление на Россию, отметил аналитик.

На графике индекс МосБиржи закрепился ниже ключевого уровня 2700 пунктов. Ближайшей твердой поддержкой служит уровень 2600 пунктов. В отсутствие новых негативных новостей по геополитике можно ожидать роста покупательской активности по мере приближения индекса к поддержке 2600 пунктов, считает Магомедов.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что индекс МосБиржи может перейти к коррекционному восстановлению от зоны поддержки 2600-2630 пунктов.

Основными факторами давления продолжают оставаться геополитический фактор и опасения относительно более медленного снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

Целевым диапазоном в четверг выступает коридор 2600-2700 пунктов по индексу МосБиржи. Утром ожидается сохранение давления продаж на российские акции на фоне опасений по геополитике и динамике ключевой ставки. В результате индекс МосБиржи протестирует зону поддержки 2600-2630 пунктов. От нее дважды, в апреле и июле, рынок разворачивался и переходил к восстановлению. Достижение данной зоны может спровоцировать фиксацию прибыли по коротким позициям, что будет способствовать коррекционному восстановлению рынка. Однако его потенциал будет ограниченным. При этом в рамках данного движения лучше рынка могут выглядеть отдельные истории - есть потенциал роста акций ПАО "Полюс", МКПАО "Лента" и "ИКС 5", имеющие сильные фундаментальные предпосылки. Среди "фишек" можно обратить внимание на бумаги Сбербанка - технический фактор в виде достижения сильной поддержки на уровне 285 рублей может способствовать восстановлению, считает Зварич.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что рынок акций РФ вошел в зону поддержки.

Распродажи акций идут на фоне ожидаемого повышения налоговой нагрузки на бизнес, что неизбежно приведет к росту цен, в связи с чем с очень большой вероятностью ЦБ поставит на паузу цикл снижения ключевой ставки, полагает эксперт. Также негатива добавили высказывания европейских чиновников, которые планируют ужесточить санкции в отношении России. В результате индекс МосБиржи просел к зоне сильной технической поддержки 2600-2630 пунктов.

"Не беремся утверждать, что индекс Мосбиржи не обновит годовые минимумы. Пока признаков разворота не видно, а фундаментально рынок выглядит слабым и в целом малоинтересным, особенно на фоне роста доходностей облигаций. В среду Минфин разместил "новые" ОФЗ на 232 млрд руб. - это лучший результат с марта, который говорит о высоком спросе на надежные бонды", - отметил эксперт.

В целом рисковым инвесторам стоит искать момент для начала покупок на отскок. Возможно, он произойдет по факту объявления европейских санкций. Фаворитами по-прежнему остаются банки, также сильно перепроданы акции IT-сектора на информации о намерении Минфина повысить налоговый пресс на них. Однако сектор остается перспективным, и в любой момент техническая перепроданность может вылиться в хороший отскок, считает Антонов.

Мировые фондовые рынки

В США накануне индексы акций выросли на 0,1-0,4%, несмотря на приостановку работы правительства страны, при этом обновил максимум S&P 500 (+0,3%, до 6711 пунктов).

Работа правительственных учреждений была приостановлена в среду с 0:00 часов по восточному времени США (7:00 по Москве). До этого времени в стране действовал закон о временном финансировании работы федеральных ведомств, принятый в марте сроком до 30 сентября. Палата представителей Конгресса ранее одобрила законопроект о продлении временного финансирования до 21 ноября, но в среду его не смог принять Сенат, что привело к шатдауну.

Разногласия по одобрению законопроекта возникли из-за увеличенных субсидий в рамках закона о защите пациентов и доступном здравоохранении, более известном как Obamacare, который был подписан бывшим президентом США Бараком Обамой в 2010 году.

Управление административно-бюджетной политики Белого дома распространило указание федеральным правительственным ведомствам приступить к реализации планов по временному прекращению работы в связи с отсутствием финансирования. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что шатдаун окажется недолгим. "Я, на самом деле, не думаю, что шатдаун окажется таким уж долгим", - заявил Вэнс на брифинге в Белом доме в среду.

Из-за шатдауна в пятницу не будут опубликованы данные министерства труда по занятости - ключевой отчет о состоянии американской экономики, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система.

Согласно опубликованным в среду данным организации ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики США в сентябре сократилось на максимальные с марта 2023 года 32 тыс. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали повышения на 50 тыс. Сентябрьское снижение связано в том числе с изменением подхода к анализу данных.

В августе, по пересмотренным данным, занятость в Штатах уменьшилась на 3 тыс. рабочих мест. Изначально сообщалась о росте на 54 тыс.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 49,1 пункта по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее, сообщил в среду Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49 пунктов.

В Азии в четверг также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 2,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,9%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2% за исключением просевшего на 0,05% фьючерса на Dow).

Биржи материкового Китая закрыты до 8 октября по случаю Дня образования КНР и Празднования середины осени.

Индекс потребительского доверия в Японии в сентябре поднялся до максимального уровня за девять месяцев и составил 35,3 пункта по сравнению с 34,9 пункта в последний месяц лета.

Потребительские цены в Южной Корее в сентябре выросли на 2,1% в годовом выражении (при среднем прогнозе аналитиков в 2%). Таким образом, инфляция усилилась по сравнению с 1,7% в августе.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены слабо скорректировались вверх после снижения днем ранее до 4-месячных минимумов на статистике о росте запасов сырья в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $65,44 за баррель (+0,1% и -1% в среду), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $61,84 за баррель (+0,1% и -0,9% накануне).

В среду цена на Brent опустилась до минимума с 5 июня, на WTI - до минимума с 30 мая на сообщениях СМИ о том, что восемь стран-участниц ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев.

В секретариате ОПЕК опровергли эту информацию, заявив, что подобные утверждения "совершенно не соответствуют действительности и вводят в заблуждение". Заседание ОПЕК+, на котором будут обсуждаться квоты добычи, состоится 5 октября.

Члены G7 приняли решение усилить давление на страны, продолжающие закупать нефть у России. "Мы согласились с тем, что сейчас самое время оказать максимальное давление на экспорт российской нефти, являющийся основным источником ее доходов, - говорится в заявлении министров финансов этой группы. - Мы будем нацелены на тех, кто продолжает наращивать закупки российской нефти, и на тех, кто способствует обходу санкций".

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 1,79 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их роста примерно на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина увеличились на 4,13 млн баррелей, дистиллятов - на 578 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 271 тыс. баррелей.

ОПЕК получила обновленный график компенсаций ранее недосокращенной добычи в рамках сделки ОПЕК+ от восьми стран, участвующих в добровольных сокращениях, согласно договоренности от 7 сентября, говорится в релизе ОПЕК.

Согласно новому графику, Россия будет "погашать", то есть дополнительно сокращать добычу, на 34 тыс. б/с каждый месяц от установленных квот с сентября по декабрь включительно.