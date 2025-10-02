Поиск

"Сибцем" в 2025 году ожидает снижения реализации цемента на 16%, в 2026 году – еще на 10%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - АО "Холдинговая компания "Сибирский цемент" ("Сибцем") в 2025 году прогнозирует снижение реализации цемента на 16% до 4,6 млн тонн против 5,5 млн тонн в 2024 году, сообщает пресс-служба компании.

"В 2026 году аналитики "Сибцема" не исключают падения объемов продаж еще на 10%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в текущем году цементные заводы холдинга загружены лишь на 51%.

"В настоящее время предприятия цементной промышленности работают в непростых условиях: на фоне санкционных ограничений, высокой ключевой ставки Центробанка РФ и снижения инвестиционной активности падают объемы жилищного строительства, замедляются темпы реализации крупных инфраструктурных проектов. Одновременно усиливается давление со стороны иностранных поставщиков стройматериала, нередко имеющих поддержку на государственном уровне", - сообщает пресс-служба со ссылкой на слова первого вице-президента АО "ХК "Сибцем" Геннадия Рассказова.

"В настоящее время цементники Сибири не могут влиять примерно на 70% издержек, в их числе - расходы на электроэнергию, газ, уголь, ГСМ, тару, транспорт", - подчеркнул Рассказов.

По прогнозам "Сибцема", в Сибири (в её прежних границах - с учетом Бурятии и Забайкальского края) в 2025 году потребление цемента сократится на 12,9% по сравнению с 2024 годом - до 5,8 млн тонн. При этом уже в январе-августе емкость сибирского цементного рынка упала на 11,9% и составила 4,1 млн тонн.

Согласно сообщению, по предварительным данным, в 2025 году "Сибцем" направит на модернизацию предприятий компании 3,57 млрд рублей (с учетом стоимости объектов лизинга и НДС). Кроме того, на ремонт и техническое обслуживание оборудования предприятий (включая расходы на заработную плату ремонтного персонала, командировочные расходы, обучение) будет выделено примерно 7,85 млрд руб.

В группу "Сибирский цемент" входит пять цементных заводов, предприятия по выпуску бетона и хризотилцементных изделий, а также сбытовые, транспортные и сырьевые подразделения. Основной акционер "Сибцема" - ООО "Финансово-промышленный союз "Сибконкорд", подконтрольное его президенту и члену совета директоров "Сибирского цемента" Олегу Шарыкину.

