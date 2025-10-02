Поиск

"Логин Дело" стало совладельцем девелоперской компании экс-топ-менеджеров группы "Самолет"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - ООО "Логин Дело" 1 октября 2025 года стало владельцем 33,29%-й доли в уставном капитале московского ООО "2211 девелопмент", сообщается в ЕГРЮЛ.

Новым совладельцем "2211 девелопмент" с долей 16,7% стал также генеральный директор "Логин Дело" Александр Музыченко.

Учредители "2211 девелопмент" Александр Канивец и Айман Эль-Хашем (генеральный директор) снизили свои доли с 50% до 25%.

Бывшие топ-менеджеры группы "Самолет" Александр Канивец и Айман Эль-Хашем учредили ООО "2211 девелопмент" в Москве в марте 2025 года с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

ООО "Логин Дело" в декабре 2023 года основано совладельцем группы компаний "Дело" Сергеем Шишкаревым, но с июня 2024 года, согласно ЕГРЮЛ, 100% компании принадлежит личному фонду "Сказки Пушкина сегодня". Уставный капитал компании 200 млн рублей, основной вид деятельности - деятельность холдинговых компаний.

В пресс-службе "Логин Дело" не стали комментировать "Интерфаксу" сумму сделки и другие подробности.

