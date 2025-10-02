ФАС изучит обоснованность закупок региональных госкомпаний у единственного поставщика

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит правомерность и обоснованность закупок крупнейшими региональными госкомпаниями товаров, работ, услуг у единственных поставщиков. Об этом заявил в ходе Всероссийской конференции в сфере закупок (проводится ФАС России) глава ведомства Максим Шаскольский.

"Направили нашим терорганам (региональным управлениям службы - ИФ) поручение о проверке не менее пяти положений о закупках крупнейших региональных компаний на предмет выявления признаков нарушения антимонопольных требований к торгам", - сказал Шаскольский.

По его словам, на основании этих проверок будут приниматься соответствующие меры реагирования. Речь идет, в частности, о возбуждении антимонопольных дел.

Ранее антимонопольное ведомство уже предпринимало меры, направленные на улучшение практики работы госкомпаний с единственными поставщиками. В частности, ФАС и Федеральная налоговая служба (ФНС) рекомендовали госкомпаниям использовать сервисы оценки юрлиц и индивидуальных предпринимателей Налоговой службы при заключении договоров с единственными поставщиками.

"В целях подтверждения надежности поставщика <...> предусмотреть в положении о закупках (ПоЗ, регламентирует закупочную деятельность субъектов закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" – 223-ФЗ) перечень случаев проведения закупки у единственного поставщика, при применении которых заказчик в обязательном случае осуществляет проверку потенциального единственного поставщика посредством сервисов оценки", - говорится в письме.

Сам 223-ФЗ носит рамочный характер, и госкомпании должны в своих ПоЗ детально прописывать особенности своей закупочной деятельности в соответствии с положениями закона. В частности, документ должен включать в себя требования к закупкам, включая порядок подготовки и проведения закупок, в том числе у единственного поставщика.

Под сервисами оценки подразумевается автоматизированный анализ "финансово-хозяйственного состояния и иной информации, характеризующей деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Формирование соответствующих выписок осуществляется на базе "личных кабинетов налогоплательщиков". Такие выписки потенциальные поставщики смогут предоставлять по требованию заказчиков, если это будет прописано в их ПоЗ.

В I половине текущего года 54,2% закупок госкомпаний проводились конкурентными способами - 313,7 тыс. извещений на 5,5 трлн рублей. Соответственно, 265,6 тыс. закупок на 2,76 трлн рублей прошли с использованием неконкурентных механизмов. При этом зафиксировано около 153 тыс. закупок на 638 млрд рублей у единственного поставщика.