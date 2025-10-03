Рубль утром корректируется вниз в паре с юанем после роста в предыдущие сессии

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в пятницу. Рубль снижается перед выходными днями и после сильного роста на "тонком" рынке, образовавшемся в предыдущие дни на фоне "золотой недели" каникул в Китае.

Биржи материкового Китая закрыты по случаю Дня образования КНР. В 2025 году праздник совмещен с выходными в честь Фестиваля середины осени, поэтому официальные выходные дни продлятся с 1 по 8 октября.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3485 руб. (+3,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,43 коп. выше уровня действующего официального курса.

Юань может перейти к росту в преддверии выходных, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Рубль продолжил в четверг волну укрепления, в результате чего юань потерял 0,4%, закончив сессию в районе 11,32 рубля, - отмечает эксперт в комментарии. - Целевым по курсу юаня на пятницу видим диапазон 11,2-11,6 руб. При этом китайская валюта может перейти к коррекционному восстановлению, чему будет способствовать фиксация прибыли по коротким позициям в преддверии выходных. Это может привести к возвращению пары юань/рубль в район отметки 11,5 руб./юань, которая выступает ближайшим сопротивлением. Сдерживающим для восстановления продолжит оставаться фактор китайских праздников, что сказывается на торговых оборотах и волатильности на валютном рынке".

На взгляд аналитика, с точки зрения факторов спроса и предложения в текущий момент нет поводов для закрепления китайской валюты ниже 11,5 руб./юань.

По оценкам Зварича, с фундаментальной точки зрения актуальным для юаня продолжает оставаться диапазон 11,5-12 руб./юань. На горизонте ближайших недель эксперт банка ожидает возвращения китайской валюты в рамки данного коридора с попытками выхода к концу осени к его верхней границе.

Цены на нефть

Цены на нефть повышаются в пятницу после падения накануне до четырехмесячных минимумов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:08 по Москве составила $64,72 за баррель, что на 0,95% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,04%, до $61.11 за баррель.

Рынок снижался четыре предыдущие сессии и завершает неделю в значительном минусе на опасениях избытка предложения. С начала этой недели Brent подешевела на 6,7%, WTI - на 7,3%.

Приостановка работы правительства США омрачает перспективы американской экономики, и пока нет сигналов того, что политики близки к решению этой проблемы.

В то же время данные американского министерства энергетики, опубликованные на этой неделе, показали рост запасов энергоносителей в стране, и участники рынка ждут очередного увеличения квот на добычу нефти странами ОПЕК+.

Встреча ОПЕК+ для обсуждения квот на ноябрь состоится в это воскресенье. Участники могут согласовать увеличение добычи в ноябре в размере до 500 тыс. баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на источники.