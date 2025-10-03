Applied Materials недополучит $710 млн выручки из-за экспортных ограничений Минторга США

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Applied Materials, один из крупнейших мировых производителей чипов, недополучит $710 млн выручки в результате новых экспортных ограничений, введенных министерством торговли США 29 сентября.

Как говорится в сообщении компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, новые меры еще больше ограничат ее возможности в плане экспорта определенных продуктов и оказания услуг ряду китайских клиентов.

По оценкам Applied Materials, негативные последствия решения Минторга для выручки компании в четвертом квартале 2025 финансового года (август-октябрь) составят порядка $110 млн, а в 2026 фингоду - еще примерно $600 млн.

29 сентября США ужесточили меры против компаний в Китае и других странах, использующих дочерние структуры для обхода ограничений на закупки оборудования для производства чипов и другие технологии.

Минторг США расширил черный список организаций, которым американские компании не могут осуществлять поставки. Теперь в него автоматически включаются компании, на 50% и более принадлежащие организациям, ранее находившимся в списке. Это значительно увеличивает круг клиентов, для поставок которым американским компаниям необходимо получать специальные лицензии.

С начала 2025 года капитализация Applied Materials выросла на 37,5%.