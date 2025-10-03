Поиск

Кассация отменила решение о возврате иностранной компании 28% акций ПНТ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Северо-Западного округа в четверг отменил решение апелляционной инстанции о возвращении "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед" (Кипр) 2,807 тыс. акций (27,8% уставного капитала) АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ).

"Отменить постановление апелляции полностью. (...) Оставить в силе решение или определение первой инстанции", - говорится в материалах дела.

Полный текст постановления суда пока не опубликован.

В апреле 2025 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии 4,538 тыс. акций (50%) ПНТ, владельцем которых выступала "Туджунга", а также 5% ранее восстановленных акций. Решение суда в мае оспорили ПНТ, его иностранный акционер – "Туджунга" и один из бенефициаров этой компании Михаил Скигин, а также акционер ПНТ, председатель совета директоров Елена Васильева. 8 июля в картотеке дела появилась запись – "оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", а позже – "изменить решение". Тогда Тринадцатый арбитражный апелляционный суд решил вернуть кипрской компании 2,807 тыс. акций ПНТ.

Бенефициарами "Туджунги Энтерпрайзиз" на 2022 год являлись Михаил Скигин, который ранее возглавлял совет директоров ПНТ, а также Евгений и Полина Скигины.

В октябре 2024 года ПНТ заявил о попытке "Туджунга Энтерпрайзиз" установить полный контроль над терминалом путем рейдерского захвата. Кроме того, согласно сообщению компании, "лица, стоящие за иностранным акционером терминала", добились возбуждения в Москве уголовных дел и вынесения в рамках дел незаконных судебных актов, которые блокируют Васильевой возможность голосования акциями предприятия.

В свою очередь "Туджунга Энтерпрайзиз" в комментарии "Интерфаксу" назвала данную информацию ПНТ "не соответствующей действительности" и ничем иным, как намерением исказить юридические и фактические обстоятельства законной смены генерального директора АО "ПНТ".

В мае 2022 года в рамках деофшоризации "Мобалко Холдинг Лимитед" (Кипр) передал долю в 50% ПНТ своему бенефициару – Сергею Васильеву. Затем, в связи с личными обстоятельствами, Васильев в декабре 2022 года передал долю в ПНТ своей супруге Елене Васильевой.

"Петербургский нефтяной терминал" – стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург, специализируется на перевалке нефтепродуктов, основана в 1995 году. На территории ПНТ расположены 37 резервуаров для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность терминала – 10 млн тонн в год.

