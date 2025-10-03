Поиск

В ЦБ допустили, что снижение инфляционных ожиданий может происходить медленнее

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Снижение инфляционных ожиданий может происходить медленнее из-за роста цен на бензин и предстоящего повышения ставки НДС, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Все-таки инфляционные ожидания и населения, и бизнеса формируются под влиянием не только товаров-маркеров, но и общей оценки ситуации с ростом цен. И все-таки текущие темпы роста цен сегодня существенно ниже, чем были, скажем, в IV квартале прошлого года. Соответственно, мы все-таки исходим из того, что снижение инфляционных ожиданий от тех высоких уровней, от тех диапазонов, которые наблюдались в 2023-2024 годах, будет происходить по мере того, как текущий рост цен стабилизируется на более низком уровне и продолжит снижаться к нашей цели. Но, вы совершенно правы, этот процесс может происходить медленнее", - сказал он в эфире радио РБК.

По его оценке, планируемое повышение ставки НДС с 20% до 22% может внести в инфляцию 0,6-0,7 процентного пункта в конце 2025 - начале 2026 года.

Алексей Заботкин ЦБ РФ
