Зампред ЦБ призвал не спешить делать вывод об устойчивости ослабления рубля

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Тенденции к устойчивому ослаблению курса рубля не наблюдается, он колеблется в нижней части диапазона последних двух лет, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Колебания, в том числе и сегодняшнего дня, происходят в том диапазоне, который наблюдается примерно с середины мая. Этот диапазон, условно говоря, чуть ниже 80 и до 84, если говорить про рубль-доллар, это находится в нижней части того диапазона, где курс находится последние два года. Поэтому говорить о каком-то изменении тренда, каком-то устойчивом ослаблении курса, я бы сейчас точно не спешил", - сообщил он в эфире РБК.