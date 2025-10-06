Индексы МосБиржи и РТС снизились на старте основной сессии на 0,9%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" сохранил нисходящий импульс минувшей пятницы из-за распродаж на фоне геополитической неопределенности, ожиданий введения Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций и опасений возможной паузы в смягчении монетарной политики Банка России.

Фактором поддержки выступает подорожавшая нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $65,5 за баррель) на новостях от ОПЕК+ по ноябрьским квотам на добычу. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов снизились на 0,9%, в том числе за счет прошедших дивидендных отсечек в акциях ряда компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,9% до 2581,93 пункта, индекс РТС снизился на 0,9% до 993,2 пункта; лидируют в откате после отсечки дивидендов акции банка "Санкт-Петербург" (-3,9%), "НОВАТЭКа" (-3,6%), также упали бумаги ПАО "Группа Позитив" (-3,8%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 4 октября, составляет 81,8969 рубля (+88,84 копейки).

Подешевели также акции "Московской биржи" (-1,9%), "ММК" (-1,7%), "Т-Технологии" (-1,7%), "Русала" (-1,6%), АФК "Система" (-1,5%), "Группы компаний ПИК" (-1,5%), "ВК" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Газпрома" (-1,2%), МКПАО "Хэдхантер" (-1,1%), "Татнефти" (-1%), "Яндекса" (-1%), ВТБ (-0,9%), "Норникеля" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), "Северстали" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "ФосАгро" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "НЛМК" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1%).

ЕС в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против России собирается пополнить санкционные списки еще 120 танкерами, сообщил портал EUobserver со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы. В результате количество подсанкционных судов достигнет 568. Санкции предусматривают запрет на заход данных судов в порты ЕС и запрет фирмам ЕС на предоставление им услуг, таких как страхование и заправка топливом и моторными маслами.

The American Conservative пишет, что сообщения последних дней о возможности поставок Украине крылатых ракет "Томагавк" не основаны на реальности. "Реальность противоречит этому: у США небольшой запас ракет и они производят менее 200 единиц в год, а это означает, что Украина вряд ли получит их много, если получит вообще", - говорится в статье.

По данным The American Conservative , у Украины нет ни одной платформы, необходимой для запуска ракет "Томагавк". Кроме того, в России знают, что Украина не смогла бы использовать крылатые ракеты без того, чтобы разведка США не обнаруживала цели и не обеспечивала целеуказания, а это является потенциальной "красной линией", которая может втянуть США в прямой конфликт с Россией, чего президент США Дональд Трамп очень не хотел бы.

Президент Владимир Путин заявлял, что возможные поставки США "Томагавков" Украине могут привести к разрушению наметившейся позитивной тенденции в двусторонних российско-американских отношениях.

Трамп заявил 5 октября, что считает хорошей идеей приложение Путина о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

22 сентября Путин на совещании с постоянными членами российского Совбеза напомнил о том, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. В связи этим он заявил, что для того, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, "Россия готова (...) продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору по СНВ".

Путин подчеркнул, что "мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее отношение потенциалов сдерживания".

По оценке аналитиков компании "Цифра брокер", инвесторы на российском фондовом рынке пока не находят поводов для оптимизма: высокие процентные ставки в экономике и перспектива более низких нефтяных цен продолжат негативно отражаться на настроениях инвесторов на текущей неделе.

Перспектива дальнейшего снижения процентных ставок ЦБ не кажется очевидной в контексте поправок к закону о бюджете, дефицит которого на конец 2025 года оценивается на уровне 2,8 трлн рублей. Покрыть дефицит планируется в том числе за счет эмиссии ОФЗ (на 2,2 трлн рублей), что в целом будет способствовать сохранению высоких процентных ставок в среднесрочной перспективе, полагают эксперты.

С технической точки зрения индекс МосБиржи опустился до поддержки в области нижней границы широкого диапазона 2600-3000 пунктов, откуда мог бы развить восстановление. Тем не менее, очевидного импульса для развития такой коррекции пока не просматривается, и если поддержка в области 2600 пунктов не устоит, то актуальными целями снижения станут минимумы 2024 года (район 2400 пунктов - прим ИФ), полагают в "Цифра брокер".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, в конце прошлой недели зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Банк России подтверждает июльский прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год в 12-13% годовых. Также Заботкин подтвердил, что тенденции к устойчивому ослаблению курса рубля не наблюдается, так как рубль торгуется в районе 80-84 рублей, что является нижней границей диапазона за последние два года.

"Текущие уровни являются привлекательными для наращивания среднесрочных позиций в валюте, например, через валютные облигации. Консенсус-прогноз по курсу доллара на конец 2025 года составляет выше 90 рублей/$1, а драйвером роста спроса на валюту может стать дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ и рост импорта перед новогодними праздниками", - считает аналитик.

На рынке акций индекс МосБиржи в конце прошлой недели пробил важный уровень поддержки 2600 пунктов, отметившись на субботних торгах ниже 2565 пунктов, после чего наметился коррекционный отскок для снятия перепроданности рынка, отмечает Степанов.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что сложившаяся перепроданность рынка и долгосрочный восходящий тренд могут способствовать попыткам коррекционного роста индекса МосБиржи.

В рамках торгов в понедельник целевым для индекса МосБиржи может стать диапазон 2550-2650 пунктов. Рынок может предпринять попытку выхода в его верхнюю половину - перепроданность в российских акциях в краткосрочной перспективе может способствовать коррекционному восстановлению. Технически поддержку рынку также может оказать долгосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов сентября 2022 года и проходящий в текущий момент в районе 2590 пунктов, считает эксперт.

"В случае закрепления индекса МосБиржи ниже 2600 пунктов вырастут риски продолжения снижения на среднесрочном горизонте, а подтверждением развития данного сценария может стать пробой данного восходящего тренда", - полагает Зварич.

В США в минувшую пятницу обновил максимум индекс Dow Jones (+0,5%), просел Nasdaq (-0,3%), стабилизировался S&P 500 (+0,01%) на фоне продолжавшейся третий день приостановки работы правительства США (шатдаун). По итогам прошедшей недели Dow Jones вырос на 1%, S&P 500 - на 1,1%, Nasdaq - на 1,3%.

Шатдаун привел к тому, что критически важные статистические данные, которые Федеральная резервная система использует для оценки экономической ситуации, не публикуются. В том числе 3 октября не вышел важный отчет о состоянии рынка труда страны в сентябре. При этом неправительственные организации продолжают предоставлять отчеты.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре снизился до 50 пунктов по сравнению с 52 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками в пятницу. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное падение - до 51,7 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

В Азии в понедельник также наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 4,8%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,7%), но умеренно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,5%).

Биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены растут на решении ОПЕК+ о менее существенном, чем ожидали на рынке, увеличении добычи. К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,6% до $65,57 за баррель (+0,7% в пятницу), ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,7% до $61,9 за баррель (+0,7% в пятницу).

Восемь стран ОПЕК+ договорились об увеличении квот по добыче в ноябре на 137 тысяч баррелей в сутки. Это решение оказало поддержку рынку нефти, где опасались более масштабного восстановления квот после сообщений СМИ о том, что в ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тысяч б/с в течение трех месяцев.

Общая квота стран ОПЕК+ на ноябрь с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 38,084 млн баррелей в сутки (б/с), что на 74 тыс. б/с больше, чем в октябре, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе актуальных данных ОПЕК.

Рост будет более сдержанным из-за компенсационных графиков за перепроизводство в предыдущие периоды, прежде всего, со стороны Казахстана, который должен сократить добычу в ноябре на 86 тыс. б/с.

Между тем эксперты по-прежнему ожидают избытка предложения на рынке в конце года, который будет сдерживать рост цен в краткосрочной перспективе.

Негативным фактором для рынка остается ситуация в США, где Конгресс не приблизился к урегулированию разногласий по вопросу о финансировании федеральных ведомств. Приостановка работы правительства омрачает перспективы американской экономики и, как следствие, спроса на энергоносители в крупнейшей экономике мира.