МосБиржа сообщила о графике работы в праздники в 2026 году

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Московская биржа определила регламент работы в период государственных праздников в 2026 году.

Согласно сообщению биржи, в официальные выходные дни 5-6, 8-9 января, 9 марта и 11 мая 2026 года торги будут проводиться на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).

В эти даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут проходить по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок.

В дни официальных государственных праздников 1-4 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября и 31 декабря 2026 года торги на рынках МосБиржи не проводятся.

В остальные дни 2026 года торги на рынках биржи будут проводиться по стандартному расписанию.

Расписание торгов в выходные на рынке акций и срочном рынке в 2026 году МосБиржа опубликует позднее.