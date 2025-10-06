Саудовская Аравия в ноябре не станет менять цены на Arab Light для Азии

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в ноябре не станет менять цены для азиатских покупателей на основной сорт нефти, поставляемый в регион, - Arab Light, сообщает госкомпания Saudi Aramco.

В ноябре он по-прежнему будет стоить на $2,2 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай.

Цена на нефть Extra Light также останется неизменной, на сорта Medium и Heavy - уменьшится на $0,3 за баррель.

Стоимость нефти (в долларах США):