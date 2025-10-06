Саудовская Аравия в ноябре не станет менять цены на Arab Light для Азии
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в ноябре не станет менять цены для азиатских покупателей на основной сорт нефти, поставляемый в регион, - Arab Light, сообщает госкомпания Saudi Aramco.
В ноябре он по-прежнему будет стоить на $2,2 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай.
Цена на нефть Extra Light также останется неизменной, на сорта Medium и Heavy - уменьшится на $0,3 за баррель.
Стоимость нефти (в долларах США):
|Регион/марка нефти
|ноябрь
|октябрь
|изм.
|Азия (разница к средней цене нефти Омана и Дубая):
|Arab Extra Light
|2,50
|2,50
|0
|Arab Light
|2,20
|2,20
|0
|Arab Medium
|1,45
|1,75
|-0,3
|Arab Heavy
|0,10
|0,40
|-0,3