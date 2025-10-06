Поиск

АЕБ немного улучшила прогноз для авторынка РФ из-за ожидаемого перетока средств с депозитов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Ожидаемый позитивный эффект от снижения ключевой ставки и перетока средств россиян с депозитов позитивно скажется на российском авторынке, на котором в 2025 году может быть реализовано 1,28 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), прогнозируют в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Состоявшееся снижение ключевой ставки, пусть даже незначительное, сказалось на росте активности во всех капиталоемких областях, включая автомобильный рынок. Это продолжит и дальше подстегивать рынок продаж в связи с предстоящим закрытием депозитов с высокими ставками, которое очевидно приведет к высвобождению средств у населения. В связи со сказанным выше, мы прогнозируем умеренный рост и ожидаем, что в 2025 году будет продано 1,28 млн пассажирских и легких коммерческих автомобилей", - цитирует пресс-служба АЕБ главу комитета автопроизводителей ассоциации Алексея Калицева.

Таким образом, АЕБ немного улучшила видение рынка в этом году, хотя оно и остается заметно менее оптимистичным, чем в начале года. Так, если в январе в ассоциации прогнозировали рынок на уровне 1,4 млн шт., то в конце июня - уже лишь 1,25 млн единиц.

