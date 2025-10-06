BYD в сентябре нарастила продажи электромобилей в Великобритании почти в 10 раз

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Китайская BYD в сентябре увеличила продажи электромобилей в Великобритании в 9,8 раза в годовом выражении, сообщил автопроизводитель.

В сентябре 2025 года компания реализовала на британском рынке 11,27 тысячи электромобилей против 1,15 тысячи годом ранее.

С начала года BYD продала в стране немногим более 35 тысяч электромобилей, благодаря чему этот рынок стал для нее крупнейшим за пределами Китая.

BYD занимает 2,2% автомобильного рынка Великобритании.

Продажи полностью электрифицированных моделей в стране в сентябре увеличились на 29,1% в годовом выражении и приблизились к 72,78 тысячи единиц, по данным британского Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT).