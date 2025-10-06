Суд подтвердил 289 млрд руб. долга экс-члена правления банка "ФК Открытие" Елены Будник банку "Траст"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник подтвердил 289,1 млрд рублей долга бывшего члена правления банка "ФК Открытие" Елены Будник банку "Траст".

"Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в информации на сайте суда.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу Будник на определение Арбитражного суда Москвы, который 24 июня включил в ее реестр кредиторов требование "Траста" в размере 289,1 млрд рублей основного долга.

В материалах дела говорится, что Арбитражный суд Москвы 6 февраля признал обоснованным заявление "Траста" о банкротстве бывшего топ-менеджера. Суд тогда ввел в отношении нее процедуру реструктуризации долгов гражданина и включил в ее реестр кредиторов около 48,8 млн рублей долга банку, в том числе 31,3 млн рублей основного долга.

4 июня суд признал обоснованным еще одно требование "Траста" - в размере 15,7 млн рублей.

24 июня суд признал Будник банкротом и ввел в отношении нее процедуру реализации имущества гражданина.

Из материалов дела следует, что 22 июля 2019 года Девятый арбитражный апелляционный суд вынес постановление, в котором признана недействительной сделка по выплате банком "ФК Открытие" в пользу Будник 50 млн рублей премии, применены последствия недействительности сделки путем взыскания с Будник в пользу "ФК Открытие" 32,6 млн рублей.

28 апреля 2023 года Арбитражный суд Москвы вынес определение о процессуальном правопреемстве, заменив банк "ФК Открытие" на "Траст".

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2020 года удовлетворил иск ЦБ РФ о взыскании с бывших собственников и топ-менеджеров банка "ФК Открытие" 289,5 млрд рублей. Ответчиками по иску ЦБ и "Открытия" выступают основатель банка Вадим Беляев, бывшие топ-менеджеры Евгений Данкевич, Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также АО "Открытие холдинг" (контролировало 53,84% голосующих акций банка "ФК Открытие"). Среди ответчиков был и бывший топ-менеджер Рубен Аганбегян, но с ним банк в конце 2021 года заключил мировое соглашение.

Банк России в 2017 году принял решение санировать банк "ФК Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора. В конце декабря 2022 года ВТБ получил группу банка "ФК Открытие" без ее требований к бывшим бенефициарам "ФК Открытия", Бинбанка и "РГС-Активы", их выкупил банк "Траст".