Рынок акций РФ начал неделю с роста к 2650п по индексу МосБиржи

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста за счет закрытия игроками коротких позиций после затяжного падения на фоне геополитической неопределенности, ожиданий введения ЕС нового пакета антироссийских санкций и опасений возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $65,5 за баррель) на новостях от ОПЕК+ по ноябрьским квотам на добычу. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля отскочил в район 2650 пунктов после локального отката днем ниже 2580 пунктов (минимум с конца декабря 2024 года).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2648,5 пункта (+1,7%, дневной минимум - 2579,19 пункта), индекс РТС - 1005,22 пункта (+0,3%); лидерами роста выступили акции "Ростелекома" (+4,4%), "префы" "Транснефти" (+3,6%), бумаги "Норникеля" (+3,1%) и МКБ (+3,1%), остальные blue chips на Мосбирже выросли в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 октября, составил 83,00 руб. (+1,1 рубля).

Новость дополняется

Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"

Дмитрий Патрушев заявил о сокращении экспорта зерна из РФ из-за низких цен

В ЦБ от бюджетной конфигурации на трехлетку ждут возврата к умеренным ставкам

Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить ежегодные взносы за ОМС

Минфин РФ оценил влияние повышения НДС на инфляцию в 1 процентный пункт

