Brent подорожала до $65,51 за баррель

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок повышаются утром во вторник третью сессию подряд.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составила $65,51 за баррель, что на $0,04 (0,06%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,94 (1,46%), до $65,47 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,02 (0,03%), до $61,71 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,81 (1,33%), до $61,69 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам продолжает оказывать принятое на выходных решение ОПЕК+ об увеличении добычи.

Восемь стран ОПЕК+ договорились о наращивании квот по добыче в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки - так же, как в октябре. Однако участники рынка ожидали гораздо более агрессивного повышения.

Рост цен на нефть ограничивают слабые фундаментальные показатели спроса и опасения избытка предложения на фоне роста добычи как входящими, так и не входящими в ОПЕК+ странами, пишет Trading Economics.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за развитием событий в США, где уже седьмой день продолжается так называемый шатдаун - приостановка работы правительства из-за проблем с финансированием. Законопроекты демократов и республиканцев о финансировании накануне не были приняты по итогам голосования в Сенате.

