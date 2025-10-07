Основная сессия на "Мосбирже" началась снижением индексов на 0,1%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" во вторник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне выборочного закрытия коротких позиций игроками после снижения прошлой недели на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности и опасений вероятной паузы в смягчении монетарной политики Банка России.

Поддержку рынку оказывают подросшие цены на металлы и нефть (фьючерс на Brent подорожал к $65,6 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,1% до 2644,71 пункта, индекс РТС снизился на 0,1% до 1003,78 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,4%, лучше рынка выглядят бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (+1,4%), аутсайдерами выступают акции "Газпрома" (-0,7%), "МТС" (-0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 7 октября, составляет 83 рубля (+1,1 рубля).

Подешевели также акции ВТБ (-0,6%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,2% "префы"), "ММК" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "НЛМК" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%).

Подорожали акции "ВК" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Русала" (+0,8%), "ФосАгро" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,2%).

Президент США Дональд Трамп заверил, что при принятии решений по Украине, в частности, о передаче вооружений Киеву, стремится избежать эскалации конфликта. "Я не стремлюсь спровоцировать эскалацию", - сказал он журналистам в Белом доме.

При этом он не стал исключать, что может передать Украине ракеты Tomahawk. "Но я хочу понять, что с ними планируют делать, против кого используют (...). Мне нужно прояснить ряд вопросов", - заявил он, подчеркнув, что в целом для себя решил, следует ли передавать такие ракеты. "Думаю, я вроде как, в целом, принял некое решение", - добавил он, не уточнив, какое именно.

Госдума на заседании 30 октября планирует рассмотреть "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годы", рассказал "Интерфаксу" источник. По словам собеседника агентства, решение было принято по итогам заседания Совета Думы в понедельник. Основные направления единой ДКП были внесены в парламент в рамках начала работы над проектом трехлетнего бюджета.

В этом документе ЦБ ежегодно раскрывает цели и подходы к проведению денежно-кредитной политики, свой взгляд на текущее состояние экономики и прогнозы ее развития в среднесрочной перспективе. Согласно базовому сценарию денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы, Банк России ожидает возвращения инфляции к целевому уровню 4% в 2026 г. и сохранение ее на этом уровне в последующие годы. Средняя ключевая ставка снизится с 18,8-19,6% в 2025 году до 12-13% в 2026 году и 7,5-8,5% в 2027-2028 годах. Темп роста ВВП замедлится до 0,5-1,5% в 2026 году, а затем стабилизируется на уровне 1,5-2,5%.

Банк России исходит из продолжения структурной трансформации экономики и ориентации на внутренний спрос. По мере снижения процентных ставок вклад потребительского спроса в рост ВВП увеличится. Нормализация бюджетной политики с возвратом к формированию расходов в соответствии с долгосрочными параметрами бюджетного правила будет иметь дезинфляционное влияние. Во внешних условиях предполагается умеренный рост мировой экономики темпами ниже уровня 2000-2019 годов, снижение мировых цен на нефть, постепенное смягчение ДКП зарубежных центробанков и сохранение санкционного давления, ограничивающего экспорт и импорт.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", российский рынок акций с начала недели показал показал восстановительный рост, что можно объяснить закрытием коротких позиций и позитивным влиянием дорожающей нефти.

Макроэкономические данные, такие как сокращение денежной массы в сентябре и замедление темпов ее роста, отражают усилия регулятора по стабилизации инфляции. Заявления Банка России о постепенном выходе экономики из перегрева и готовности поддерживать умеренные ставки при сбалансированном бюджете формируют основу для оптимистичных настроений в долгосрочной перспективе. Рынок продолжает адаптироваться к изменяющимся условиям, и инвесторам стоит внимательно следить за корпоративными новостями и дальнейшими заявлениями финансовых властей, полагают эксперты.

По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, рост цен на нефть с начала недели выступил главным драйвером подъема российских акций. Кроме того, часть отскока была обусловлена закрытием шорт-позиций на закрытии сессии - эти позиции ранее открывались из-за отсутствия подвижек в геополитике и на ожиданиях новых антироссийских санкций, а также на опасениях по поводу последствий налоговых новаций российских властей. В частности, в правительстве оценивают вклад планируемого повышения НДС с 20% до 22% в инфляцию в 1 п.п. Как результат, на рынке все чаще озвучиваются мнения, что Банк России может вообще воздержаться от дальнейшего снижения ключевой ставки до конца этого года.

Индекс МосБиржи показал в понедельник технический отскок и формирует свечу "молот", которая часто говорит о развороте тренда - в данном случае о развороте в растущий тренд. Крепким уровнем поддержки оказались 2600 пунктов, которые были ложно пробиты в пятницу вечером, однако были отыграны в понедельник, что может стать сигналом к продолжению роста.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что о развороте долгосрочного нисходящего тренда говорить не стоит, пока не появятся фундаментальные поводы для покупок акций "широким фронтом". По-прежнему в среднесрочные портфели нужно включать лишь точечные бумаги, основной капитал стоит держать в облигациях, а акциями лучше торговать спекулятивно.

Ближайшим сопротивлением выступает уровень 2700 пунктов по индексу МосБиржи, полагает Антонов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает, что оптимизм на рынке акций РФ во вторник поугаснет, а индекс МосБиржи перейдет к проторговке верхней части диапазона 2600-2660 пунктов, из которого он локально выпал в концовке прошлой недели - перепроданность в ключевых "фишках" в целом снята, в то время как значимых новостных триггеров для продолжения активных покупок пока нет.

"Но в целом сохраняем осторожный оптимизм в отношении ближайших перспектив рынка акций: рынок, несмотря на определенные опасения по ключевой ставке ЦБ и развитию ситуации в экономике, оценивается "низковато", и в отсутствие негативных вводных повышательная коррекция, целью которой видится район 2700-2750 пунктов, может получить свое развитие", - считает Локтюхов.

В США накануне обновили максимумы индексы акций S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+0,7%), при этом незначительно просел Dow Jones (-0,1%), прервав шестидневную серию роста.

Участники рынка продолжали следить за ситуацией с приостановкой работы правительства США, или шатдауном, который длится уже седьмой день.

В понедельник конгрессмены вновь голосовали по предложенному демократами плану финансирования правительства и направленному на решение проблем с финансированием законопроекту республиканцев, однако ни один из проектов не приняли.

Американский президент, республиканец Дональд Трамп заявил, что ведутся переговоры с демократами. "Прямо сейчас мы ведем переговоры с демократами, которые могут привести к очень хорошим результатам", - сказал он в Белом доме.

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил в тот же день, что демократы не ведут никаких переговоров с администрацией Трампа о прекращении шатдауна.

"Я не знаю ни одного демократа, который разговаривал бы с президентом Трампом или членами его администрации по вопросу возобновления работы правительства", - сказал Джеффрис журналистам.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер подтвердил, что демократы в верхней палате Конгресса США не участвуют в подобных переговорах.

"Заявление Трампа не соответствует действительности, но если он, наконец, будет готов работать с демократами, мы будем за столом переговоров", - сказал сенатор.

В среду инвесторы ждут публикацию протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого она понизила процентные ставки на 25 базисных пунктов, до 4-4,25%.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,01% и обновил максимум, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,2%).

Биржи материковой части Китая и Гонконга, а также Южной Кореи не работают из-за государственных праздников.

Потребительские расходы в Японии в августе выросли на 2,3% относительно того же месяца прошлого года, по данным министерства внутренних дел и коммуникаций. Это максимальные темпы подъема с мая. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 1,2%, сообщает Trading Economics.

Индекс опережающих экономических показателей в августе поднялся до 107,4 пункта со 106,1 пункта месяцем ранее, что стало самым высоким уровнем с марта. Эксперты прогнозировали 107,1 пункта.

Индекс потребительского доверия в Австралии в октябре снизился до 92,1 пункта по сравнению с 95,4 пункта в прошлом месяце. Сокращение на 3,5% стало максимальным с апреля. При этом аналитики в среднем ожидали повышения до 97,8 пункта.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе сократился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 1,4%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут третью сессию подряд на фоне принятого на выходных решения ОПЕК+ об умеренном увеличении добычи в ноябре.

К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,2% до $65,58 за баррель (+1,5% в понедельник), ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,2% до $61,78 за баррель (+1,3% накануне).

Восемь стран ОПЕК+ договорились о наращивании квот по добыче в ноябре на 137 тысяч баррелей в сутки - так же, как в октябре. Участники рынка ожидали гораздо более агрессивного повышения. Рост цен на нефть ограничивают слабые фундаментальные показатели спроса и опасения избытка предложения на фоне роста добычи как входящими, так и не входящими в ОПЕК+ странами, пишет Trading Economics.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за развитием событий в США, где уже седьмой день продолжается шатдаун - приостановка работы правительства из-за проблем с финансированием. Законопроекты демократов и республиканцев о финансировании накануне не были приняты по итогам голосования в Сенате.