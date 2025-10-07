Поиск

ФАС внесла в кабмин проект об эталонах в электросетях

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла в правительство проект постановления о переходе на эталонное регулирование в электросетях в течение трех лет, сообщил ее руководитель службы Максим Шаскольский в ходе ее ежегодной тарифной конференции.

"Большая работа проведена в части внедрения эталонного принципа регулирования сетевой компании. Службой разработан проект постановления, предусматривающий переход на применение эталонов в течение трех лет. Документ согласован и 29 сентября внесен в правительство. Ожидаем его принятие в ближайшее время", - сообщил Шаскольский.

"Обращаем ваше внимание, что при тарифной кампании 2026 г. необходимо принять эталоны операционных затрат с учетом их поэтапного внедрения", - обратился он к участникам конференции.

Замруководителя ФАС Геннадий Магазинов подчеркнул, что проект службы предполагает поэтапный переход на эталонное регулирование в электросетях.

"В 2026 г. мы на 30% перейдем на эталонное регулирование, в 2027 г. - на 70%, и в 2028 г. будет обеспечен полный переход", - сказал Магазинов.

"У нас за три года тариф на передачу электроэнергии (рост тарифа - ИФ) суммарно не превысит 5,9 п.п., а если мы будем смотреть в конечной цене для потребителей, то это будет 2,4 п.п. Важно отметить, что эти параметры уже заложены в прогнозе социально-экономического развития на 2026 г. и плановые 2027-2028 гг.", - сказал Магазинов о тарифных последствиях.

Проект разработанного ФАС документа был опубликован в июне 2025 г. Он предполагал, что метод эталонного регулирования будет применяться при формировании операционных расходов большинства территориальных сетевых организаций.

В ФАС отмечали, что при расчетах эталона будет учитываться ряд факторов: например, повышающий коэффициент износа оборудования, что позволит стимулировать сетевые организации заниматься обновлением оборудования, региональный коэффициент и другие. Соответствующие расчеты могут быть использованы уже при определении затрат сетей в тарифную кампанию на 2028 г., говорилось в тексте проекта.

По методу эталона уже регулируется энергосбытовой сектор. ФАС также предлагала внедрить эталоны в теплоснабжении.

ФАС Максим Шаскольский
