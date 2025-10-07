Японский индекс Nikkei 225 вырос 4-й день подряд и обновил рекорд

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций Японии во вторник вырос четвертую сессию подряд, тогда как фондовый индекс Австралии снизился.

Биржи материковой части Китая и Гонконга, а также Южной Кореи не работают из-за государственных праздников.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился всего на 0,01%, что не помешало ему обновить исторический рекорд.

Потребительские расходы в Японии в августе выросли на 2,3% относительно того же месяца прошлого года, по данным министерства внутренних дел и коммуникаций. Это максимальные темпы подъема с мая. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 1,2%, сообщает Trading Economics.

Индекс опережающих экономических показателей в августе поднялся до 107,4 пункта со 106,1 пункта месяцем ранее, что стало самым высоким уровнем с марта. Эксперты прогнозировали 107,1 пункта.

Котировки акций чипмейкера Advantest выросли на 0,6%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 1,1%, производителя электрических кабелей и проволоки Fujikura - на 5,5%, автомобильных Nissan и Toyota - на 3,2% и 1,7% соответственно, сталелитейной Nippon Steel - на 2,7%, производителя электроники Panasonic - на 2,9%.

Бумаги владельцев сетевых магазинов Fast Retailing и Isetan Mitsukoshi подешевели на 1,3% и 3,6% соответственно, производителя цветных металлов Mitsui Mining & Smelting - на 2%, биржевого оператора Japan Exchange Group - на 2,6%. Цена акций представителей технологической сферы Lasertec, Sumco и Tokyo Electron упала на 5%, 4,4% и 1,6% соответственно.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,3% вслед за акциями банков и потребительских компаний.

Котировки бумаг ритейлера Cettire упали на 8%. Стоимость Commonwealth Bank уменьшилась на 0,4%, National Australia Bank - на 0,3%.

Цена акций нефтяных компаний Santos и Woodside Energy опустилась на 0,6%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,1% и 0,5% соответственно.

Индекс потребительского доверия в Австралии в октябре снизился до 92,1 пункта по сравнению с 95,4 пункта в прошлом месяце. Сокращение на 3,5% стало максимальным с апреля. При этом аналитики в среднем ожидали повышения до 97,8 пункта.

Новозеландский индекс S&P/NZX 50 вырос на 0,3% и завершил день на максимальной отметке за 4,5 года, в основном за счет роста котировок акций представителей сферы здравоохранения.

Индонезийский IDX Composite увеличился на 0,9% и обновил исторический максимум по итогам второй сессии подряд.