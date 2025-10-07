Благосостояние 1% самых богатых американцев достигло рекорда во II квартале

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Состояние 1% самых богатых граждан США за последний год увеличилось на 7%, или на $4 трлн, и достигло рекордных $52 трлн на конец второго квартала, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС).

Объем активов, принадлежащих 10% наиболее состоятельных американцев, на конец июня достиг $113 трлн, что также является рекордным показателем за всю историю его подсчета.

На 1% богатейших американцев пришлось 29% всех активов, принадлежащих американским домохозяйствам. Эта доля слабо изменилась за последние 25 лет - в 2000 году показатель составлял 28%. Американцы с состоянием свыше $2 млн, которые составляют 10% самых богатых граждан, владеют 67% активов.

Рост благосостояния за последний год зафиксирован во всех группах населения США, отмечается в исследовании ФРС. Так, состояние беднейших 50% американцев за 12 месяцев по конец июня выросло на 6%.

Главным фактором роста благосостояния среди наиболее обеспеченных слоев населения стал подъем фондового рынка. Стоимость акций и долей в инвестиционных фондах, принадлежащих 10% самых богатых американцев, за год увеличилась с $39 трлн до более $44 трлн. На эту группу приходится 87% таких бумаг в обращении.

Число сверхбогатых американцев с состоянием, превышающим $30 млн, за первое полугодие выросло на 6,5%, до 208 тыс., пишет CNBC со ссылкой на исследование Altrata. В Штатах проживает 41% всех сверхбогатых граждан мира, согласно такому критерию.