"ФосАгро" рассчитывает утвердить стратегию-2030 до конца года

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - "ФосАгро" рассчитывает до конца года утвердить стратегию развития мощностей на ближайшие пять лет, сообщил начальник отдела по связям с инвесторами компании Андрей Серов на инвестфоруме "Россия зовет! Екатеринбург".

"Сейчас эта стратегия дорабатывается. Мы думаем, что до конца года ее совет директоров посмотрит, одобрит, и мы начнем ее реализацию с 26-го по 30-й годы", - сказал он, добавив, что стратегия будет представлена рынку в этом или следующем году.

Стратегия-2030 предполагает рост производства товарной продукции "ФосАгро" на 16% к уровню 2024 года, напомнил Серов.

Он также отметил, что "ФосАгро" планирует следовать существующей дивидендной политике. "Дивидендная политика действует, она не отменялась, мы планируем продолжать ее придерживаться и давать рекомендации дивидендов в рамках этой политики. Считаем, что она в настоящий момент хорошо отражает баланс между долговой нагрузкой компании и распределением прибыли", - сказал топ-менеджер.

В этом году "ФосАгро" пока выплатила промежуточные дивиденды только один раз, по итогам I полугодия. Акционеры одобрили меньший из предложенных советом директоров вариантов выплат - 273 рубля на акцию (всего - 35,3 млрд рублей или 63% свободного денежного потока за этот период).

В июне акционеры компании не приняли решение о выплате дивидендов по итогам I квартала.

Менеджмент "ФосАгро" говорил, что в 2025 году будет отдавать предпочтение погашению долга, а не рефинансированию. Компания может вернуться к более щедрым дивидендам после снижения соотношения чистый долг/EBITDA до 1 (на конец II квартала показатель составил 1,25).

Согласно дивидендной политике, при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1 "ФосАгро" выплачивает акционерам более 75% свободного денежного потока (FCF), от 1 до 1,5 - 50-75% FCF, выше 1,5 - менее 50% FCF. Нижний порог для дивидендов - 50% от скорректированной чистой прибыли.

