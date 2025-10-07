Поиск

ДОМ.РФ направит 16,5 млрд руб. на компенсацию банкам по кредитным каникулам участников СВО в 2026-2028 гг.

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Субсидии ПАО "ДОМ.РФ" для возмещения банкам недополученных доходов по процентам в период действия льготных кредитных программ для участников специальной военной операции (СВО) составят 16,5 млрд руб. за 2026-2028 гг., следует из заключения комитета Госдумы по финансовому рынку на проект федерального бюджета.

Отзыв комитета на законопроект (N1026181-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно документу финансирование осуществляется по линии ведомственного проекта "Развитие финансового рынка, регулирование деятельности финансовых институтов и субъектов финансового рынка". Общий объем ассигнований по этому направлению составит: в 2026 г. - 5 млрд 142,6 млн руб., в 2027 г. - 5 млрд 713,5 млн руб. , в 2028 г. - 5 млрд 714,7 млн руб.

При этом субсидии ДОМ.РФ займут почти весь объем: в 2026 г. - 5 млрд 124,9 млн руб., в 2027 г. - 5 млрд 696,5 млн руб., в 2028 г. - 5 млрд 698,1 млн руб.

"Комитет отмечает, что 99,7% ежегодно выделяемых бюджетных ассигнований предусмотрены на выплату субсидии публичному акционерному обществу "ДОМ.РФ", г. Москва, в виде вкладов в имущество, не увеличивающих его уставный капитал, на цели возмещения кредиторам недополученных доходов по процентам, начисленным в течение льготного периода по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с отдельными категориями заемщиков, в связи с прекращением обязательств по их уплате", - говорится в заключении комитета.

Кредитные каникулы для участников СВО введены в 2022 г. Банки обязаны предоставлять отдельным категориям таких заемщиков отсрочку по платежам, а государство компенсирует банкам выпадающие доходы.

ДОМ.РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Энергокомпании планируют инвестировать $50 млрд в трубопроводы в США за 5 лет

"Системный оператор" прогнозирует новые энергодефициты в Сибири и Дагестане

"Системный оператор" прогнозирует новые энергодефициты в Сибири и Дагестане

МЭА резко ухудшило прогноз роста ВИЭ-мощностей в США на период до 2030 года

МЭА резко ухудшило прогноз роста ВИЭ-мощностей в США на период до 2030 года

ЦБ РФ включил банк "ДОМ.РФ" в список системно значимых кредитных организаций

Минфин ждет стабилизации финансового положения "Росгеологии" к 2028 году

Цинк подорожал до максимума с конца 2024 года

Благосостояние 1% самых богатых американцев достигло рекорда во II квартале

Цена золота впервые превысила $4000 за унцию

Цена золота впервые превысила $4000 за унцию
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7309 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2419 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });