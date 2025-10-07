ДОМ.РФ направит 16,5 млрд руб. на компенсацию банкам по кредитным каникулам участников СВО в 2026-2028 гг.

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Субсидии ПАО "ДОМ.РФ" для возмещения банкам недополученных доходов по процентам в период действия льготных кредитных программ для участников специальной военной операции (СВО) составят 16,5 млрд руб. за 2026-2028 гг., следует из заключения комитета Госдумы по финансовому рынку на проект федерального бюджета.

Отзыв комитета на законопроект (N1026181-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно документу финансирование осуществляется по линии ведомственного проекта "Развитие финансового рынка, регулирование деятельности финансовых институтов и субъектов финансового рынка". Общий объем ассигнований по этому направлению составит: в 2026 г. - 5 млрд 142,6 млн руб., в 2027 г. - 5 млрд 713,5 млн руб. , в 2028 г. - 5 млрд 714,7 млн руб.

При этом субсидии ДОМ.РФ займут почти весь объем: в 2026 г. - 5 млрд 124,9 млн руб., в 2027 г. - 5 млрд 696,5 млн руб., в 2028 г. - 5 млрд 698,1 млн руб.

"Комитет отмечает, что 99,7% ежегодно выделяемых бюджетных ассигнований предусмотрены на выплату субсидии публичному акционерному обществу "ДОМ.РФ", г. Москва, в виде вкладов в имущество, не увеличивающих его уставный капитал, на цели возмещения кредиторам недополученных доходов по процентам, начисленным в течение льготного периода по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с отдельными категориями заемщиков, в связи с прекращением обязательств по их уплате", - говорится в заключении комитета.

Кредитные каникулы для участников СВО введены в 2022 г. Банки обязаны предоставлять отдельным категориям таких заемщиков отсрочку по платежам, а государство компенсирует банкам выпадающие доходы.