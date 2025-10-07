Поиск

СД "ЛУКОЙЛа" утвердил программу облигаций с лимитом в 500 млрд руб.

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" во вторник утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р, в рамках которой могут быть размещены бумаги максимальным номиналом 500 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Сейчас у "ЛУКОЙЛа" в обращении находится 4 выпуска замещающих облигаций.

Чистый долг у нефтяной компании по итогам первого полугодия 2025 года был отрицательным (-143,5 млрд рублей). Свободный денежный поток "ЛУКОЙЛа" в январе-июне составил 324,9 млрд рублей, что на 28,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

