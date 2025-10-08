Поиск

Рубль утром чуть укрепляется к юаню на фоне позитивной динамики на рынке нефти

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань немного опускается на Московской бирже утром в среду; рубль слегка укрепляется на фоне сниженной активности рынка из-за "Золотой недели" каникул в Китае и небольшой позитивной динамики на рынке нефти.

Биржи материкового Китая закрыты по случаю Дня образования КНР. В 2025 году праздник совмещен с выходными в честь Фестиваля середины осени, поэтому официальные выходные дни продлятся с 1 по 8 октября.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,406 руб. (-0,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,75 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Рублю пока удается удерживаться от устойчивого ослабления и быстро нивелировать ощутимые просадки. Вероятно, продолжаются периодические всплески предложения иностранной валюты, которые наблюдались с конца сентября. Вряд ли они свидетельствуют об устойчивом улучшении показателей экспорта, так как не видно других объективных признаков подобного процесса. В то же время импорт увеличивается достаточно медленно, чтобы поглощать временное увеличение продажи валюты со стороны экспортеров", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть

Цены на нефть заметно повышаются утром в среду после слабого изменения накануне.

Инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на рынке после менее существенного, чем ожидалось, увеличения квот по добыче странами ОПЕК+. Также они ждут данных по запасам нефти в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $66,11 за баррель, что на 1,01% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 1,09% до $62,4 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ договорились о наращивании квот по добыче в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки, как и в октябре. Участники рынка ожидали гораздо более агрессивного повышения после сообщений СМИ о том, что увеличение квот может составить до 500 тыс. б/с.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,78 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 1,25 млн баррелей, дистиллятов - на 1,82 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 по Москве в среду. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают роста запасов нефти на 2,25 млн баррелей.

Московская биржа МосБиржа
Сбербанк готов открыть свою биометрическую платформу для других банков

"Системный оператор" прогнозирует новые энергодефициты в Сибири и Дагестане

МЭА резко ухудшило прогноз роста ВИЭ-мощностей в США на период до 2030 года

