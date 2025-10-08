Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,1% в начале основной сессии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду умеренно растет по большинству blue chips, продолжая отыгрывать потери прошлой недели, фактором поддержки выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $66 за баррель); сдерживают покупателей геополитическая напряженность и опасения паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов прибавили по 0,1%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2671,48 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1027,12 пункта (+0,1%); лидерами роста выступили бумаги АФК "Система" (+1,8%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 октября, составляет 81,9349 руб. (-1,07 рубля).

Подорожали также акции "Норникеля" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Татнефти" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "ММК" (+0,4%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,4%), Сбербанка (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,6% "префы"), "ФосАгро" (+0,3%), "Русала" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "ВК" (-0,4%), "Т-Технологии" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп полагает, что решение конфликта между Россией и Украиной может оказаться более сложной задачей, чем урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. "Я думал, что этот конфликт будет легко решить, но сейчас выходит, что он, возможно, сложнее, чем конфликт на Ближнем Востоке", - заявил он журналистам в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни во вторник.

Президент США вновь отметил, что у него сложились хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, но сейчас Трамп в нем разочарован.

Президент РФ Владимир Путин провел во вторник оперативное совещание с членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами Российской Федерации, освобождено почти 5 тыс. кв. км территории в текущем году, заявил Путин. Также президент РФ отметил важную роль оборонно-промышленного комплекса страны и сообщил, что ВПК РФ опережающими темпами ведет разработку новейших средств вооруженной борьбы и их поставку в войска.

По словам Путина, безусловное достижение всех целей СВО остается главной задачей российских войск. "Наша общая задача остаётся прежней - мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции", - сказал Путин в ходе совещания с руководством министерства обороны РФ и Генерального штаба.

Тем временем в Евросоюзе выдвинули предложение в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против РФ добавить в "черные списки" три компании, которые, по мнению Брюсселя, предоставляют танкерам фальшивые свидетельства о регистрации под тем или иным флагом, сообщило агентство Bloomberg.

Также, по сообщению агентства, Европейский союз разрабатывает санкции против привязанного к российскому рублю стейблкоина А7А5, которые также затронут осуществляющие с ним операции банки в Белоруссии и ряде других стран. Сообщается, что под санкции ЕС могут подпасть "несколько банков в России, Беларуси и Центральной Азии".

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, рынок акций РФ накануне продолжил коррекционный рост на фоне ранее опубликованной новости о решении стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти в ноябре на 137 тыс. б/с. Дополнительным фактором поддержки выступили внутренние регуляторные решения: Минфин РФ подтвердил сохранение действующего механизма топливного демпфера, обеспечивающего предсказуемость доходов нефтяных компаний, а правительство РФ поручило отсрочить уплату акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду до 1 декабря, что временно снизит налоговую нагрузку на металлургию.

На общем фоне сохраняется высокая геополитическая напряженность. Президент США Трамп заявил, что фактически принял решение по вопросу возможных поставок Украине крылатых ракет Tomahawk, однако отметил, что намерен предварительно уточнить, как именно они будут использоваться, подчеркнув отсутствие стремления к эскалации конфликта. Российская сторона в ответ заявила о необходимости дождаться более конкретных разъяснений со стороны Вашингтона и подчеркнула, что в случае поставок Киеву таких вооружений речь может идти о ракетах в ядерном исполнении.

Индекс МосБиржи закрепился выше 2660 пунктов, что может стать сигналом для дальнейшего движения в сторону 2700 пунктов, при этом основная поддержка остается вблизи отметки 2620 пунктов, считает Абрамов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", рост розничных продаж в РФ, сохранение тенденции на увеличение доходов населения при исторически низкой безработице и растущий дефицит бюджета страны формируют ожидания о сохранении ключевой ставки ЦБ на текущем уровне в 17% на заседании регулятора в конце октября.

Ожидаемо более жесткая позиция регулятора, в свою очередь, может продолжить оказывать давление на рынок акций. В отсутствие драйверов для роста рынок продолжит консолидацию в диапазоне 2600-2700 пунктов по индексу МосБиржи, полагают эксперты.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова ожидает движения индекса МосБиржи в среду в зоне 2630-2730 пунктов.

Рынок акций РФ накануне продолжил отскок вверх, но серьезных поводов для роста, кроме снятия перепроданности, пока нет. Цены на нефть вернулись чуть выше $65 за баррель Brent, но с учетом давления избытка мирового предложения, этот фактор поддержки не является устойчивым, считает эксперт.

"Явных и ярких новостных поводов к продолжению активного роста нет, но в то же время ввиду низких оценок рынка мы не исключаем сохранения тенденции к точечным покупкам. Сегодня мы ждем, что индекс МосБиржи будет находиться в диапазоне 2630-2730 пунктов. Идей на рынке немного, но есть акции "Полюса", где сохраняется спрос на фоне устойчивого роста цен на золото, также интересны бумаги Сбера - у банка крепкая бизнес-модель, ждем повторения рекорда по чистой прибыли в 2025 году (порядка 1,6 трлн руб.)", - отмечает Крылова.

Мировые фондовые рынки

В США индексы акций накануне снизились на 0,2-0,7% во главе с Nasdaq, отступив от достигнутых днем ранее исторических максимумов. Инвесторы следили за ситуацией с шатдауном в США, продолжающимся седьмой день, а также оценивали заявления представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Американские сенаторы вновь не смогли принять законопроект, который позволил бы возобновить финансирование правительственных ведомств и прекратить шатдаун, сообщили американские СМИ. За законопроект проголосовали 52 члена Сената при необходимом минимуме в 60 голосов.

При этом лидеры демократов в Сенате и Палате представителей заявили, что не ведут переговоров об окончании шатдауна с президентом США Дональдом Трампом, хотя ранее глава государства говорил, что такие переговоры ведутся.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Джефф Шмид заявил, что Федрезерву стоит продолжать принимать меры, направленные на сдерживание инфляции, которая остается слишком высокой. "Денежно-кредитная политика должна быть направлена на сдерживание спроса, что создаст возможность для восстановления предложения и ослабления ценового давления в экономике", - сказал он, выступая на мероприятии в Канзас-Сити.

Тем временем член совета управляющих ФРС Стивен Миран, недавно назначенный на этот пост Трампом, повторил свое мнение о том, что регулятор может продолжить снижение ключевой ставки за счет таких факторов, как замедление роста населения и лишь ограниченное влияние импортных пошлин на инфляцию.

В Азии в среду также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне вторника).

Биржи материкового Китая, Южной Кореи и Гонконга закрыты в связи с праздниками.

В Японии трейдеры фиксируют прибыли после уверенного подъема рынка акций в начале недели на новости о победе бывшего министра внутренних дел Санаэ Такаити на выборах главы правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), пишет Reuters.

Такаити, которая, вероятно, станет следующим премьер-министром, является сторонницей стимулирующей бюджетной и монетарной политики, а также целевых инвестиций в такие сектора, как ИИ-разработки и производство полупроводниковых компонентов.

Объем промышленного производства в ФРГ в августе упал на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Аналитики в среднем ожидали снижения на 1%, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены растут, инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на рынке после менее существенного, чем ожидалось, увеличения квот по добыче странами ОПЕК+. Также они ждут данных по запасам нефти в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $66,07 за баррель (+1% и -0,03% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $62,37 за баррель (+1,1% и +0,06% во вторник).

Восемь стран ОПЕК+ договорились о наращивании квот по добыче в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки, как и в октябре. Участники рынка ожидали гораздо более агрессивного повышения после сообщений СМИ о том, что увеличение квот может составить до 500 тыс. б/с.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,78 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 1,25 млн баррелей, дистиллятов - на 1,82 млн баррелей. Официальный отчет Минэнерго США выйдет в среду в 17:30 мск. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают роста запасов нефти на 2,25 млн баррелей.

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) в 2025 году на 90 тыс. б/с, до 13,53 млн б/с. Прогноз на 2026 год повышен на 210 тыс. б/с, до 13,51 млн б/с. В министерстве ожидают увеличения мировых запасов нефти в следующем году, в том числе за счет наращивания добычи в странах, не входящих в ОПЕК+.

Также Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $67,8 до $68,64 за баррель, на 2026 год - с $51,43 до $52,16 за баррель.