Акционеры "Новабев групп" утвердили дивиденды за I полугодие в 20 рублей на акцию

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Акционеры "Новабев групп", одного из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции, на внеочередном собрании утвердили рекомендацию совета директоров по выплате дивидендов за первое полугодие в размере 20 рублей на акцию, сообщает компания.

Общая сумма - 1,87 млрд рублей, без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям.

Дата закрытия реестра акционеров, которые будут иметь право на получение дивидендов, – 18 октября 2025 года.

"Новабев групп" выплачивает дивиденды с 2019 года. Дивидендная политика компании предусматривает выплату не менее 50% от консолидированной чистой прибыли группы не менее двух раз в год.

За первое полугодие 2024 года компания выплатила 12,5 рубля на акцию, общая сумма составила 1,58 млрд рублей, без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям. Финальные дивиденды составили 25 рублей на акцию.

В июле 2024 года компания увеличила уставный капитал в 8 раз – с 1,58 млрд рублей до 12,64 млрд рублей, номинал акции – 100 рублей каждая.

В декабре 2022 года основатель компании Александр Мечетин покинул пост председателя правления и снизил долю с 58% до 39,38%.

По данным ЕГРЮЛ, эта доля перешла к компании "Ориент-Запад". В настоящее время, согласно отчету ПАО, "Ориент-Запад" принадлежит 28,99%. Компания "Синергия-капитал" владеет 5,31%, "НБВ Сервис" - 9,68%, "НБВ Стор" - 6,84%. Совладельцами компании также являются ее топ-менеджеры.

Выручка "Новабев групп" в первом полугодии 2025 года составила 69,15 млрд рублей, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, валовая прибыль выросла на 22% до 20,084 млрд рублей, показатель EBITDA – также на 22% до 9,217 млрд рублей, чистая прибыль – на 4% до 2,102 млрд рублей.

Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть винных магазинов "ВинЛаб". "Новабев групп" также является эксклюзивным поставщиком алкоголя ряда мировых производителей и брендов.