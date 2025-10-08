X5 назначила нового CFO

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Главным финансовым директором "X5" назначен Николай Иванов, говорится в сообщении ритейлера.

Ранее Иванов занимал позицию вице-президента по финансам группы НЛМК, до этого он занимал руководящие должности в "Евраз", "Вымпелкоме" и ТНК-BP.

В его зону ответственности войдут стратегическое и финансовое планирование ритейлера, управление ликвидностью и структурой капитала, снижение налоговых рисков, а также формирование благоприятного восприятия деятельности Х5 на финансовом и инвестиционном рынках.