X5 назначила нового CFO

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Главным финансовым директором "X5" назначен Николай Иванов, говорится в сообщении ритейлера.

Ранее Иванов занимал позицию вице-президента по финансам группы НЛМК, до этого он занимал руководящие должности в "Евраз", "Вымпелкоме" и ТНК-BP.

В его зону ответственности войдут стратегическое и финансовое планирование ритейлера, управление ликвидностью и структурой капитала, снижение налоговых рисков, а также формирование благоприятного восприятия деятельности Х5 на финансовом и инвестиционном рынках.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 30 июня 2025 года группа объединяла 28,301 тыс. магазинов.

Сбербанк готов открыть свою биометрическую платформу для других банков

"Системный оператор" прогнозирует новые энергодефициты в Сибири и Дагестане
