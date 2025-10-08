Сбер поддержал идею включить банки маркетплейсов в число системно значимых организаций

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк поддерживает предложение включить банки маркетплейсов в перечень системно значимых кредитных организаций, заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Мы поддерживаем предложение о включении банков маркетплейсов в число системно значимых. Если смотреть на количество открытых кошельков и карт банков маркетплейсов, то уже сейчас они формально входят в топ-5 банков. Это большая ответственность, даже с учетом того, что эти банки мало кредитуют", - передала пресс-служба банка слова Грефа журналистам.

Глава Сбербанка напомнил, что для системно значимых банков применяется более жесткое регулирование.

"Мы не думаем, что необходимо применять все ограничения в отношении банков маркетплейсов. Например, не так важны повышенные надбавки к достаточности капитала, которые сейчас действуют для системно значимых банков. Но намного важнее, если банки маркетплейсов будут соблюдать требования к поведенческому надзору, не злоупотреблению доминирующим положением, уровню надежности информационных систем", - отметил Греф.

По его мнению, надзор за такими банками должен быть комплексным, с учетом их дочерних и связанных компаний, оказывающих, например, услуги кредитования через небанковские структуры - микрофинансовые компании и сервисы рассрочки (BNPL).

Признать системно значимыми дочерние банки маркетплейсов в сентябре предложил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина тогда пообещала рассмотреть это предложение.

"У меня есть предложение: финансовые институты, принадлежащие маркетплейсам, отнести к разряду системообразующих банков по всем параметрам, поскольку по охвату клиентуры они значительно превосходят и ВТБ, и Альфа-банк и, может быть, только Сбербанку уступают", - сказал Костин на Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

Набиуллина обещала эту идею обсудить. "Мы ваше предложение обязательно рассмотрим, оно такое несколько неожиданное. Но даже без учета этого предложения хочу сказать, что мы сейчас активно работаем с банковским сообществом и с маркетплейсами для того, чтобы конкретизировать подходы, когда будут равные условия для конкуренции на маркетплейсах. Я абсолютно согласна, что это принципиально важно. С одной стороны, не тормозить развитие маркетплейсов, конечно, ни в коем случае, и предоставление финансовых сервисов там, потому что это удобно для людей, но равные условия конкуренции должны быть. Ваши предложения обязательно рассмотрим", - сказала глава ЦБ.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что вопрос регуляторного арбитража между банками и финансовыми "дочками" маркетплейсов будет обсуждаться на площадке Госдумы или Ассоциации банков России.