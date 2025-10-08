Сбербанк может подключить еще 30 банков к его сервису оплаты по Bluetooth "Вжух"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк получил обращения о подключении к его сервису оплаты по Bluetooth "Вжух" от 30 банков, заявил журналистам президент, председатель правления банка Герман Греф в кулуарах Финополиса.

"Вжух" доступен абсолютно всему рынку: уже 30 банков обратились к нам и ожидают подключения. Подключение идет на прозрачных и рыночных условиях. Сервис можно интегрировать также в POS-терминалы", - сказал Греф.

"Сейчас "Вжух" пользуются уже более 2,5 млн человек. Клиенты совершили более 20,5 млн транзакций по картам Сбера, оборот составил более 15 млрд рублей", - добавил он.

"Вжух" был запущен Сбербанком в конце августа. Он позволяет оплачивать покупки касанием телефона, в том числе IPhone, к терминалу. С помощью Bluetooth смартфон обменивается данными с терминалом для оплаты. Для работы технологии необходимо установить последнюю версию приложения банка. Аналогичные сервисы запустили также Т-Банк и ГПБ, сообщал о подготовке к запуску ВТБ.

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир" и СБП) продемонстрировала прототип технологичного решения "Волна" для оплаты по Bluetooth в октябре 2024 года. Среди преимуществ технологии НСПК называла возможность проводить оплату на большем расстоянии от терминала, не заботясь о точном положении смартфона, как при оплате, например, платежным стикером.