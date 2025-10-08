Финсектор с инвестициями в ИИ на 56,8 млрд рублей лидировал по этим затратам в 2024 году

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Инвестиции финансового сектора во внедрение и использование искусственного интеллекта (ИИ) в 2024 году составили 56,8 млрд рублей, финтех занимает первое место в России по доле затрат на ИИ среди других отраслей, заявил генеральный директор IT-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов на форуме "Финополис-2025".

Как показало исследование Т1 "Пульс цифровизации", охватившее почти 13 тысяч финансовых компаний, 7,9% из них применяют технологии ИИ.

Наибольшее распространение получили решения по обработке естественного языка: их используют 84,2% организаций сектора, внедривших ИИ. Эти решения являются ключевым инструментом для автоматизации анализа документов, чат-ботов и голосовых помощников. Высокие показатели у компьютерного зрения (72,3%) и распознавания и синтеза речи (66,3%), которые активно используются для биометрической идентификации клиентов и верификации документов. В секторе активно развита ИИ-поддержка принятия решений - интеллектуальные помощники функционируют в 66% компаний, внедривших ИИ.

При этом 69,5% организаций финсектора, применяющих ИИ-решения, разработали их собственными силами, уточняется в исследовании.

По словам Харитонова, рост объема рынка ИИ-решений в финтехе опережает динамику других цифровых направлений и составляет 25% и более в год, а совокупный экономический эффект от AI-first подхода в течение ближайших 5 лет может обеспечить 1,9 трлн рублей прибыли для отрасли.

"ИИ - технология, способная существенно трансформировать целую отрасль. В ближайшие два-три года мы прогнозируем существенный рост интереса к подобным решениям, созданным российскими вендорами. Уже сейчас наблюдается быстрый переход на отечественные ИИ-решения, особенно в области управления рисками и персонализированного обслуживания. По данным экспертов, к 2027 году крупнейшие игроки рассчитывают довести долю импортозамещения таких технологий до 90%", - сказал Харитонов.

Ключевыми барьерами для внедрения искусственного интеллекта в финансовом секторе он назвал нехватку квалифицированных специалистов, ограничения на использование публичных облачных сервисов в связи с регуляторными требованиями, а также дефицит вычислительных мощностей - прежде всего современных GPU-ресурсов.