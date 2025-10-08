Toyota отзывает почти 394 тыс. автомобилей в США, Hyundai - более 135 тыс.

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Японская Toyota отзывает почти 394 тыс. автомобилей в США из-за проблем с картинкой камеры заднего вида, говорится в документах на сайте американского Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA).

Отзыв касается машин Tundra и Tundra Hybrid 2022-2025 модельных годов и Sequoia Hybrid 2023-2025 годов.

Ошибка в работе программного обеспечения может привести к неотображению картинки с камеры заднего вида при использовании задней передачи, отмечается в документах. Это ухудшает обзорность позади автомобиля, что повышает риск столкновений.

Для решения проблемы дилеры бесплатно обновят программное обеспечение мультимедийного дисплея.

Между тем южнокорейская Hyundai отзывает в Штатах более 135 тыс. автомобилей Santa Fe 2024-2025 модельных годов из-за проблем со стартером.

Кожух положительной клеммы стартера может быть установлен неправильно, что может привести к короткому замыканию при столкновении, говорится в документах на сайте NHTSA. Это, в свою очередь, повышает риск возгорания.

Дилеры бесплатно осмотрят и при необходимости переустановят кожух.