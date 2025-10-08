"Газпром" запустил собственное производство турбинных лопаток в РФ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - "Газпром энергохолдинг" запустил собственное производство турбинных лопаток в России, в Тульской области, передал корреспондент "Интерфакса" с торжественный церемонии в рамках Петербургского международного газового форума.

Комплекс построен в течение двух лет на принципах проектного финансирования.

Литейный комплекс по производству лопаток для газовых турбин расположен в особой экономической зоне "Узловая".

Литейный комплекс является крупнейшим в России специализированным предприятием по изготовлению лопаток для газовых турбин. Его создание обеспечивает "Газпрому" технологический суверенитет в производстве лопаток для газоперекачивающих агрегатов. В дальнейшем планируется производство лопаток и для газовых турбин большой мощности, которые используются в электроэнергетике.

Производственные возможности составят 34 тыс. отливок в год. Ранее сообщалось, что инвестиции в проект оцениваются более чем в 13 млрд рублей.

Оператором комплекса станет "Газпром энергохолдинг литейные технологии" (входит в "Газпром энергохолдинг индустриальные активы", который объединяет машиностроительные предприятия ГЭХа, включая "Невский завод" и "Тюменские моторостроители").

Проект реализован в соответствии с соглашением о намерениях, подписанным 16 июня 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума между ПАО "Газпром", Правительством Тульской области и министерством промышленности и торговли РФ. Старт началу строительства комплекса был дан 10 октября 2023 года.

Лопатки газовых турбин - ключевой и самый сложный в изготовлении элемент конструкции газовых турбин. Ввиду работы в тяжелых динамических высокотемпературных режимах и под воздействием резких механических нагрузок лопатки обладают относительно ограниченным ресурсом и нуждаются в регулярной замене.

Производственный комплекс занимает площадь 16 тыс. кв. м. В его составе - 12 технологических участков всего литейного цикла: от создания 3D-модели будущей лопатки и изготовления высокоточной литейной формы до механической обработки и испытаний качества готовой продукции. Для этого установлено 145 единиц основного технологического и лабораторного оборудования. Ключевое технологическое оборудование для литейного комплекса изготовлено в России. Это, прежде всего, важнейшие установки литейного цеха – современные индукционные вакуумные печи, внутри которых выплавляется специальный жаропрочный сплав.

Как сообщил журналистам заместитель начальника отдела корпоративных коммуникаций группы "Газпром энергохолдинг индустриальные активы" Константин Семыкин, инвестиционный проект планируется завершить в 2026 году с вводом второй очереди.

"До конца 2025 года будет произведена пробная партия отливок, а в первом квартале 2026 года будет выпущена первая (серийная - ИФ) продукция", - сказал Семыкин.

Он добавил, что в настоящее время аналогичную продукцию выпускает завод в Наро-Фоминске, но его мощностей уже не хватает для удовлетворения всех потребностей ТЭК России.

"Мы стремимся к тому, чтобы полностью в России закрыть потребности "Газпрома" и российских предприятий", - подчеркнул представитель холдинга.

Согласно предоставленной правительством Тульской области справочной информации, мощности предприятия способны обеспечить потребности "Газпрома" в лопатках для газоперекачивающих агрегатов. В дальнейшем будет осуществляться производство лопаток и для новых типов установок. Кроме того, ожидается, что продукция комплекса будет востребована другими предприятиями топливно-энергетического комплекса России и отечественными производителями газовых и энергетических турбин.

"Газпром энергохолдинг" объединяет электроэнергетические активы ПАО "Газпром" - ПАО "Мосэнерго", ПАО "ОГК-2", ПАО "МОЭК" и ПАО "ТГК-1" и является их мажоритарием. Компания на 100% принадлежит "Газпрому".