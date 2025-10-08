Поиск

Новак не видит необходимости в квотировании экспорта дизтоплива

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Необходимости в квотировании экспорта дизельного топлива из России сейчас нет, внутренний рынок им обеспечен, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Нет, сейчас это не требуется", - сказал Новак, отвечая вопрос о возможности введения квот на экспорт ДТ.

"Неудовлетворительного спроса нет. Готовимся к зиме. Еще она не наступила. Там, где наступила, обеспечен северный завоз", - добавил вице-премьер.

