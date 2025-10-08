Банк Англии видит рыночные риски от роста стоимости ИИ-компаний и давления на ФРС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Быстрый рост котировок акций ИИ-компаний повышает риск внезапной коррекции на мировых финансовых рынках, полагает Банк Англии.

"Риск резкой рыночной коррекции вырос", - говорится в материалах его Комитета по финансовой политике (Financial Policy Committee, FPC), который отслеживает риски в отношении финансовой стабильности.

По оценкам FPC, котировки достигли уровней, сравнимых с периодом пузыря доткомов.

По ряду показателей "котировки акций выглядят завышенными, особенно у технологических компаний, сфокусированных на искусственном интеллекте", отмечает комитет.

"Вкупе с ростом (их - ИФ) концентрации в составе рыночных индексов это делает рынки акций особенно уязвимыми в том случае, если ожидания в отношении пользы ИИ станут не такими оптимистичными", - говорится в его материалах. Пять ведущих технологических компаний занимают почти 30% индекса S&P 500.

Дополнительные риски исходят от роста политического давления на Федеральную резервную систему (ФРС) США, что "может привести к резкой переоценке долларовых активов", и от политической неопределенности во Франции и Японии.