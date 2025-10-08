Поиск

"Мосрегионлифт" сообщил о невозможности исполнения обязательств по облигациям

Компания планирует реструктурировать долги

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - ООО "Мосрегионлифт", допустившее 2 октября технический дефолт по выпуску облигаций серии БО-02, сообщило на ленте раскрытия информации о невозможности исполнения обязательств по облигациям и планах реструктуризации.

"Наша компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, которые делают невозможным своевременное и полное обслуживание нашего облигационного долга. Мы исчерпали все доступные нам внутренние ресурсы и возможности для стабилизации финансового положения и выполнения наших обязательств по облигациям", - говорится в сообщении.

Компания также заявила о планах провести общее собрание владельцев облигаций (ОСВО), обсудить на нем планы реструктуризации долговых обязательств и разработать план восстановления платежеспособности.

В рамках ОСВО планируется пересмотреть условия обслуживания облигационного долга (может включать изменение сроков погашения, процентных ставок или частичное списание долга), разработать и реализовать комплекс мер по финансовому оздоровлению.

ООО "Мосрегионлифт" 2 октября допустило технический дефолт по выплате 28-го купона 4-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей.

Размер неисполненных обязательств - 2 506 000 рублей. В качестве причины указывалось наложение ареста на денежные средства эмитента в банках.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг "Мосрегионлифта" до уровня ruC, подтвердило развивающийся прогноз и установило статус "под наблюдением".

Компания разместила выпуск 4-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей в июне 2023 года по ставке ежемесячного купона 15,25% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 29-48-го купонов планировалось гасить по 5% от номинала. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов.

ООО "Мосрегионлифт" осуществляет поставку и монтаж лифтового оборудования для капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе по программам ускоренной замены лифтов и замены лифтов для домов со спецсчетами. Компания работает в России с 2006 года, основными клиентами являются региональные операторы фондов капитального ремонта (ФКР) регионов, а также коллективные владельцы спецсчетов (ТСЖ, ЖК, ЖСК и др.).

Мосрегионлифт ТСЖ
