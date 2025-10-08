Поиск

BP изучает концепцию разработки азербайджанского месторождения Карабах на Каспии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Проект освоения месторождения Карабах в азербайджанском секторе Каспийского моря находится на стадии изучения концепции его разработки, сообщил журналистам вице-президент компании BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли. Об этом сообщает агентство АРА.

"Работы по проекту разработки месторождения Карабах находятся на стадии Concept Development Study (изучения концепции). В настоящее время ведутся исследования месторождения, изучаются его геологические и географические особенности, а также определяется формат дальнейшей разработки (какие оборудование и технологии целесообразнее использовать)", - заявил Асланбейли.

По его словам, после подготовки концепции начнется выполнение других необходимых работ в рамках проекта.

"Мы сами заинтересованы в решении этого вопроса в кратчайшие сроки", - отметил Асланбейли.

Он добавил, что хотя запасы месторождения Карабах значительно меньше ресурсов блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), этот проект "считается приоритетным для BP".

BP plc приобрела по 35% долевого участия в проектах разработки месторождения Карабах и перспективных структур Айпара - Дан Улдузу - Ашрафи в азербайджанском секторе Каспийского моря.

По месторождению Карабах британская компания вошла в действующий Risk Service Contract. Соглашения, оформляющие сделку, были подписаны 3 июня 2025 года между BP и Госнефтекомпанией Азербайджана (ГНКАР/SOCAR) в рамках "Бакинской энергетической недели". Оставшиеся 65% в проектах ГНКАР сохранила за собой. Оператором по обоим проектам выступит BP.

Ранее исполнительный вице-президент ВР по добыче и операциям Гордон Биррелл заявил, что BP plc рассчитывает в 2029 году начать добычу первой нефти с месторождения Карабах.

Геологические запасы нефти месторождения оцениваются более чем в 60 млн тонн, извлекаемые - 21 млн тонн нефти и 13 млрд кубометров газа.

Месторождение Карабах находится в 120 км к востоку от Баку, в 20-25 км от каспийского месторождения Гюнешли, на глубине 150-200 метров. Структура Айпара - Дан Улдузу - Ашрафи расположена в 90-110 км к северо-востоку от Баку, на глубине 80-180 метров.

BP SOCAR Азербайджан Карабах ГНКАР Каспийское море Бахтияр Асланбейли
