Россельхозбанк в 2025 г. увеличил кредитование полевых работ в АПК на 11% до 728 млрд руб.

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Россельхозбанк в этом году направил на кредитование сезонных полевых работ в АПК РФ 728 млрд рублей, что на 11% больше, чем годом ранее.

Как сообщается в пресс-релизе банка, об этом председатель правления РСХБ Борис Листов заявил председателю правительства Михаилу Мишустину на выставке "Золотая осень-2025".

"Уже 80% всех сезонных работ в стране кредитуется и поддерживается Россельхозбанком. С начала года на кредитование полевых работ мы направили более 728 млрд рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. При этом более чем на 30% увеличили поддержку малого и среднего бизнеса", - сказал Листов.

В частности, максимальный рост поддержки обеспечен в сегменте микробизнеса – почти в 1,6 раза. В целом по РФ доля Россельхозбанка в кредитовании сезонных работ достигла 80%, при этом в 21 регионе банк обеспечивает более 90% средств по этому направлению.

Кроме того, почти половина финансирования сезонных (полевых) работ была направлена на льготных условиях –РСХБ предоставил агросектору 335,8 млрд рублей в рамках программ государственной поддержки.