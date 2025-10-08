Курс рубля к юаню обновил максимум с начала сентября в паре с юанем

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" в среду рубль подорожал к юаню на фоне сниженной активности игроков из-за "Золотой недели" каникул в Китае.

Биржи материкового Китая в среду были закрыты по случаю Дня образования КНР. В 2025 году праздник совмещен с выходными в честь Фестиваля середины осени, поэтому официальные выходные дни продлятся с 1 по 8 октября.

К 19:00 юань подешевел на 13,85 копейки до 11,27 рубля. В ходе торгов пара "юань-рубль" падала до 11,25 рубля/юань впервые со 2 сентября.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 9 октября на 38,71 копейки, до 81,5478 рубля, и уменьшил курс евро на 73,71 копейки, до 94,9351 рубля.

"В среду рубль уверенно вырос в паре с юанем, в моменте пара "юань-рубль" падала до 11,25 руб./юань впервые со 2 сентября. Полагаем, что поддержку рублю продолжили оказывать рост цен на нефть, сниженная активность импортеров из-за каникул в Китае, а также тот факт, что Банк России в ближайшее время увеличит объемы продаж валюты в рамках бюджетного правила с целью компенсировать их отсутствие во время нерабочих дней в Китае", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Рубль после негативного старта резко укрепился к юаню, затем просел, однако во второй половине сессии вернул утраченные позиции. Таким образом, у нас установилось определенное равновесие между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Пока нет очевидных причин для подобной рыночной ситуации, так как продажи инвалюты должны быть ограничены ослаблением экспорта из-за санкций, геополитики и низких цен на нефть. Покупки же, напротив, могут увеличиваться по мере восстановления импорта, в том числе благодаря сезонному всплеску спроса на товары и услуги. Вероятно, из-за неравномерности поступлений в страну валютной выручки от экспорта сейчас наблюдается связанное с этим временное увеличение притока инвалюты на рынок. Это не только удерживает курс рубля от снижения, но и провоцирует периодические восходящие попытки", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть немного ослабили подъем вечером в среду после отчета Минэнерго США, указавшего на более значительный, чем ожидалось, рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе.

К 19:00 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,56%, до $66,46 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 1,8%, до $62,83 за баррель.

Как сообщило Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,715 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,25 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 3 октября, понизились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2,018 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,05 млн баррелей, дистиллятов - на 1,23 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 763 тысячи баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 271 тысячу баррелей.

Ранее Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) в 2025 году на 90 тысяч б/с, до 13,53 млн б/с. Прогноз на 2026 год повышен на 210 тысяч б/с, до 13,51 млн б/с. В министерстве ожидают увеличения мировых запасов нефти в следующем году, в том числе за счет наращивания добычи в странах, не входящих в ОПЕК+.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 7 октября осталась на прежнем уровне - 16,83% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца в среду опустились на 4 базисных пункта, до 17,08% и 18,25% годовых, версия RUONIA на срок шесть месяцев понизилась на 3 базисных пункта, до 20,13% годовых.