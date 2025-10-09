Рубль на "Мосбирже" дешевеет к юаню в рамках коррекции

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Утром в четверг на "Московской бирже" рубль дешевеет к юаню в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного в том числе сниженной активностью рынка из-за "Золотой недели" каникул в Китае 1-8 октября. В ходе предыдущих торгов пара "юань-рубль" падала до 11,25 рубля/юань впервые со 2 сентября.

За первую минуту торгов юань подорожал на 7,05 копейки, до 11,3405 рубля. При этом юань оказалс\ на 0,71 копейки ниже уровня действующего официального курса.

"Несмотря на отсутствие фундаментальных причин, в начале текущей недели рубль возобновил волну укрепления. В результате в среду пара юань/рубль потеряла 1,3%, отступив в район 11,3 рубля. Данная динамика, на наш взгляд, может быть связана с пониженной активностью импортеров в связи с длинными выходными в Китае, которые закончились вчера. С технической точки зрения пара юань/рубль еще может продемонстрировать некоторое снижение в рамках текущей недели, сохраняя позиции в коридоре 11-11,5 рублей. Однако с точки зрения факторов спроса и предложения актуальным для китайской валюты остается диапазон 11,5-12 рублей, и на горизонте ближайших недель мы ожидаем возвращения юаня в этот коридор. При этом до конца года продолжаем ожидать выхода юаня выше 12 рублей и подъема доллара в район 86-87 рублей за единицу американской валюты", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Цены на нефть перешли к слабому повышению утром в четверг после снижения на фоне новостей о начале реализации предложенного США плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

К 10:08 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,09%, до $66,3 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,06%, до $62,58 за баррель.

Израиль и ХАМАС согласились на реализацию первой фазы американского плана по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в его рамках оставшиеся в живых захваченные в прошлом году заложники и тела погибших будут возвращены израильской стороне в понедельник.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,715 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,25 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина понизились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2,018 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,05 млн баррелей, дистиллятов - на 1,23 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 763 тысячи баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 271 тысячу баррелей.