Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,5% в начале основной сессии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" в четверг корректируется вверх после падения накануне в отсутствие оптимистичных новостей в условиях сохраняющейся геополитической и санкционной напряженности, а также на ожиданиях возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции;.

Фактором поддержки рынка выступает подорожавшая нефть (фьючерс на Brent торгуется у $66,3 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,5%, лидируют в росте акции Сбербанка (+1,6% и +1,5% "префы") на неплохом отчете за 9 месяцев по РСБУ.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,5% до 2574,61 пункта, индекс РТС вырос на 0,5% до 994,58 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 9 октября, составляет 81,5478 рубля (-38,71 копейки).

Сбербанк в сентябре получил 150,3 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 140,6 млрд рублей годом ранее (+6,9%), за 9 месяцев года прибыль банка выросла до 1,27 трлн рублей (+6,5%).

Подорожали также акции "ФосАгро" (+1,6%), "Яндекса" (+1,4%), "Московской биржи" (+1,1%), ВТБ (+1%), "Интер РАО" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "ВК" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,6%), АФК "Система" (+0,5%), "Русала" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%).

Подорожали акции ПАО "Южуралзолото" (+7,3%) (ЮГК) на фоне известий, что ЦБ предписал Росимуществу как новому владельцу контрольного пакета акций ЮГК выставить оферту миноритариям компании. "Банк России направил в Росимущество предписание, поскольку уже истек 35-дневный срок, в который они должны были разместить оферту о выкупе акций. По действующему законодательству при приобретении крупного пакета свыше 30% акций акционер обязан предложить миноритариям выкупить у них ценные бумаги", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-4,9%), МКПАО "Хэдхантер" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Татнефти" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%).

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сделал ряд заявлений о взаимоотношениях Москвы с Вашингтоном, затрагивая вопросы передачи ракет Tomahawk Киеву и продления договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Возможное появление у Украины американских ракет Tomahawk будет означать качественное изменение обстановки, но это не повлияет на решимость России добиться поставленных целей, заявил Рябков. По его словам, мощный импульс, заданный лидерами России и США на встрече в Анкоридже, в значительной мере исчерпан. "К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца, прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан", - сказал он. Он отметил, что "это результат деструктивной деятельности, прежде всего, европейцев".

Кроме того, Рябков сообщил, что никакого субстантивного ответа от США на предложение президента РФ о продлении на год договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) Москва не получала.

Из внутренних негативных факторов можно выделить очередные данные Росстата по недельной инфляции, ускорение которой повышает вероятность паузы в смягчении ДКП Банка России.

Рост потребительских цен за неделю с 30 сентября по 6 октября составил 0,23% после повышения на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября, на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,1% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщил Росстат. Из данных за 6 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 6 октября ускорилась до 8,11% с 8,01% на 29 сентября (8,14% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 8,08%, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", ухудшение настроений российских инвесторов во многом было обусловлено обострением геополитических опасений. К тому же, недельные данные Росстата по индексу потребительских цен (ИПЦ) отражают усиление инфляционного давления. Устойчивое замедление инфляции вновь под угрозой, что выступает в пользу паузы в процессе понижения ключевой ставки регулятором.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, рынок акций в середине недели оказался под существенным давлением со стороны продавцов, что отбросило индекс МосБиржи ниже психологически важного уровня 2600 пунктов.

Распродажи поддерживают как сохраняющаяся высокая геополитическая нестабильность, так и опасения относительно возможной паузы в смягчении монетарной политики Банка России на фоне ускорения инфляции. Настроения инвесторов также остаются негативными из-за новостей о предстоящем согласовании 19-го пакета санкций ЕС против России, обсуждении возможности использования замороженных российских активов и перспективах расширения санкционных списков, включая логистические и финансовые компании. Все это создает высокую волатильность и снижает интерес инвесторов к российским активам.

Индикатор относительной силы RSI снизился до 27 пунктов, указывая на зону глубокой перепроданности. Поскольку падение рынка акций произошло без принципиально нового негатива, в ближайшие дни вероятна попытка технического отскока вверх - к уровню 2600 пунктов по индексу МосБиржи, считает Магомедов.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций вновь показал свою слабость - индекс МосБиржи накануне упал на 4%, максимальными темпами за год.

Масштабные распродажи на возросших торговых оборотах прокатились без новых явных негативных новостей. Можно отметить заявление замглавы МИД Рябкова, что "мощный импульс, заданный лидерами России и США на встрече в Анкоридже, в значительной мере исчерпан". "Однако это было уже давно понятно, замминистра просто констатировал факт. Новости же о возможных поставках Киеву дальнобойных ракет также появились не вчера", - отмечает эксперт.

Добавили масла в огонь и данные Росстата по инфляции, зафиксировавшие ускорение роста потребительских цен. Во многом это произошло из-за дорожавшего ранее бензина, влияние которого на общую инфляцию имеет отложенный эффект. Ситуация с ценами обещает и дальше ухудшаться - бензин за отчетную неделю вырос в цене на 0,9%, дизель - на 0,4%. В связи с этим перспективы снижения ключевой ставки ЦБ в октябре не видно. Более того, ЦБ может дать жесткую риторику, считает Антонов.

Если падение российского рынка акций продолжится, то следующей технической целью станет район минимумов прошлого года - 2400 пунктов по индексу МосБиржи, полагает представитель компании "Алор брокер".

В США накануне обновили максимумы индексы акций S&P 500 (+0,6%) и Nasdaq (+1,1%), при этом не изменился Dow Jones.

Инвесторы в целом игнорируют продолжающийся шатдаун (приостановка работы федеральных учреждений) и больше внимания обращают на корпоративные события, сообщает Trading Economics. Кроме того, рынок изучал протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

В нем говорится, что руководители Федрезерва выразили готовность снижать процентные ставки и далее в этом году. При этом несколько участников заседания отметили, что есть смысл сохранить ставку неизменной.

Следующая встреча руководства ФРС состоится 28-29 октября. Участники рынка ожидают снижения базовой ставки на 25 базисных пунктов по ее итогам, как и на заседании в декабре.

В Азии в четверг также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng проседает на 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне среды).

Биржи материкового Китая в четверг возобновили работу после праздничной "Золотой недели", а в Южной Корее торги не проводятся в связи с Днем алфавита.

На нефтяном рынке утром в четверг цены консолидируются на фоне новостей о начале реализации предложенного США плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,1% до $66,32 за баррель (+1,2% в среду), ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,1% до $62,6 за баррель (+1,3% накануне).

Израиль и ХАМАС согласились на реализацию первой фазы американского плана по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в его рамках оставшиеся в живых захваченные в прошлом году заложники и тела погибших будут возвращены израильской стороне 13 октября.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,715 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,25 млн баррелей, по данным Trading Economics. В то же время товарные запасы бензина понизились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2,018 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,05 млн баррелей, дистиллятов - на 1,23 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 763 тысячи баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 271 тысячу баррелей.

Brent РТС Сбербанк Мосбиржа WTI
Сбербанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,7% до 1,27 трлн рублей

Интернет-магазины смогут принимать оплату с помощью платежных сервисов Wildberries-Russ

Ozon готовит к запуску продукты в сфере автострахования

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в среду обновили рекорды

У ЦБ пока нет данных о количестве банковских карт у каждого россиянина

Минфин заметил создание регионами искусственных источников финансирования дефицита бюджета

Минэнерго отметило, что в регионах рост цен на частных АЗС выше, чем на АЗС производителей

Валютные резервы Китая в сентябре выросли на 0,5% - до максимума за 10 лет

Банк России продолжает диалог с банками о постепенном замещении карт Visa и Mastercard

Индекс МосБиржи упал на 4% обновил минимум с 19 декабря 2024 года из-за геополитики

