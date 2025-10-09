Поиск

Ресурсный потенциал Пинигинского проекта в Якутии оценили более чем в 30 т золота

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ожидаемые общие ресурсы Пинигинского золоторудного проекта в Якутии оценивается более чем в 30 тонн золота, рассказал консультант владельца проекта, компании "Якутское ГРП", Александр Якубчук на Minex-2025.

В том числе ресурсы участка Кур оцениваются более чем в 10 тонн золота с содержаниями 2-3 г/т, участка Притрассовый - более 20 тонн с содержаниями 9,5 г/т.

Для сравнения, более ранние оценки составляли 1,7 тонны и 1,6 тонны золота соответственно.

Компания готовится представить результаты переоценки в ГКЗ.

"В дополнение к Куру и Притрассовому всего лишь в 5-7 км на северо-запад есть еще 2 участка (Бривас и Унга-Нимгеркан - ИФ), на которых на данный момент числится Р1 30 тонн. В принципе, я думаю, что за 50 (тонн - ИФ) мы уйдем легко", - рассказал Якубчук.

В общей сложности залицензировано 20 км подтвержденного золоторудного тренда.

Пинигинский проект находится на границе Нерюнгринского и Алданского улусов Якутии, примерно в 120 км от активов "Полюса" и "Селигдара".

Якутия золото
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дефицит бюджета РФ за 9 месяцев составил 3,8 трлн руб., сентябрь был профицитным

Офлайн-оплата цифровым рублем появится позднее, пока в приоритете бюджетные выплаты

Офлайн-оплата цифровым рублем появится позднее, пока в приоритете бюджетные выплаты

Миллер заявил, что поставки по "Силе Сибири 2" могут превышать проектную мощность

Миллер заявил, что поставки по "Силе Сибири 2" могут превышать проектную мощность
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7327 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20254 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2434 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });