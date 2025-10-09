Ресурсный потенциал Пинигинского проекта в Якутии оценили более чем в 30 т золота

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ожидаемые общие ресурсы Пинигинского золоторудного проекта в Якутии оценивается более чем в 30 тонн золота, рассказал консультант владельца проекта, компании "Якутское ГРП", Александр Якубчук на Minex-2025.

В том числе ресурсы участка Кур оцениваются более чем в 10 тонн золота с содержаниями 2-3 г/т, участка Притрассовый - более 20 тонн с содержаниями 9,5 г/т.

Для сравнения, более ранние оценки составляли 1,7 тонны и 1,6 тонны золота соответственно.

Компания готовится представить результаты переоценки в ГКЗ.

"В дополнение к Куру и Притрассовому всего лишь в 5-7 км на северо-запад есть еще 2 участка (Бривас и Унга-Нимгеркан - ИФ), на которых на данный момент числится Р1 30 тонн. В принципе, я думаю, что за 50 (тонн - ИФ) мы уйдем легко", - рассказал Якубчук.

В общей сложности залицензировано 20 км подтвержденного золоторудного тренда.

Пинигинский проект находится на границе Нерюнгринского и Алданского улусов Якутии, примерно в 120 км от активов "Полюса" и "Селигдара".