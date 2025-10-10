Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу умеренно снижается в рамках коррекции после роста накануне, подогретого заявлениями главы ЦБ РФ о возможном продолжении цикла смягчения монетарной политики; геополитический фон остается напряженным, также ухудшилась конъюнктура мировых фондовых площадок и проседает нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $65 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2%, лидируют в откате акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-4,3%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2632,2 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1018,52 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 октября, составляет 81,4103 руб. (-13,75 копейки).

Новость дополняется