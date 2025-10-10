Поиск

Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу умеренно снижается в рамках коррекции после роста накануне, подогретого заявлениями главы ЦБ РФ о возможном продолжении цикла смягчения монетарной политики; геополитический фон остается напряженным, также ухудшилась конъюнктура мировых фондовых площадок и проседает нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $65 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2%, лидируют в откате акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-4,3%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2632,2 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1018,52 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 октября, составляет 81,4103 руб. (-13,75 копейки).

Новость дополняется

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подешевела до $64,93 за баррель

Новак заявил, что прорабатывается ряд допмер для оздоровления рынка нефтепродуктов

Дефицит бюджета РФ за 9 месяцев составил 3,8 трлн руб., сентябрь был профицитным

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2440 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7330 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20254 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });