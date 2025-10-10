Поиск

Cтартап Reflection AI оценен в $8 млрд в рамках очередного инвестраунда

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Американский стартап Reflection AI, работающий в сфере искусственного интеллекта, привлек $2 млрд в ходе нового раунда финансирования, сообщила компания.

Оценка стоимости компании, одним из инвесторов которой выступает Nvidia Corp., составила $8 млрд. Предыдущая оценка составляла $545 млн.

В раунде финансирования приняли участие инвестфонды Lightspeed и Sequoia, а также бывший CEO Google Эрик Шмидт.

Компания Reflection была основана в 2024 году выходцами из DeepMind. Стартап разрабатывает инструменты для автоматизации разработки программного обеспечения с помощью ИИ.

Nvidia DeepMind Эрик Шмидт Reflection AI США Sequoia Lightspeed
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Поставки в Китай по "Силе Сибири" идут со значительным превышением контракта

Поставки в Китай по "Силе Сибири" идут со значительным превышением контракта

Нефть Brent подешевела до $64,93 за баррель

Новак заявил, что прорабатывается ряд допмер для оздоровления рынка нефтепродуктов

Дефицит бюджета РФ за 9 месяцев составил 3,8 трлн руб., сентябрь был профицитным

Хроники событий
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20255 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2440 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7331 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });