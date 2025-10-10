Cтартап Reflection AI оценен в $8 млрд в рамках очередного инвестраунда

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Американский стартап Reflection AI, работающий в сфере искусственного интеллекта, привлек $2 млрд в ходе нового раунда финансирования, сообщила компания.

Оценка стоимости компании, одним из инвесторов которой выступает Nvidia Corp., составила $8 млрд. Предыдущая оценка составляла $545 млн.

В раунде финансирования приняли участие инвестфонды Lightspeed и Sequoia, а также бывший CEO Google Эрик Шмидт.

Компания Reflection была основана в 2024 году выходцами из DeepMind. Стартап разрабатывает инструменты для автоматизации разработки программного обеспечения с помощью ИИ.