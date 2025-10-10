"Беко" не удалось отсрочить взыскание средств по требованию налоговиков

В компании предупреждали, что это может привести к остановке производства

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал крупному производителю бытовой техники ООО "Беко" (бренд Beko) в принятии обеспечительных мер в рамках иска межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам, говорится в материалах суда.

Компания просила приостановить действие решения налогового органа от 14 июля 2025 года о привлечении ее к ответственности за совершение налогового правонарушения до вступления в законную силу итогового судебного акта.

Сумма налоговых претензий не раскрывается.

"Беко" мотивировало просьбу тем, что взыскание этой суммы может привести к остановке предприятия и повлечь ущерб для контрагентов и более тысячи работников.

"Взыскание такой существенной доначисленной суммы не только причинит значительный ущерб ООО "Беко", но и приведет к остановке его производственной деятельности и, соответственно, к нарушению не только его прав, но и прав многочисленных третьих лиц - покупателей его продукции, заключивших долгосрочные договоры поставки, а также работников общества (более 1 тыс. человек)", - говорится в материалах суда.

Суд же указал, что общество не представило документов, доказывающих непосредственную связь между принимаемыми обеспечительными мерами и заявленными налоговой требованиями, а также обоснование их экономической необходимости.

В результате, заявление о принятии обеспечительных мер оставлено без удовлетворения. Решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде.

По сказано на сайте компании, торговая марка Beko принадлежит крупнейшему турецкому производственному концерну Arcelik A.S, который объединяет 22 завода в Турции, Румынии, России, Китае, Южной Африке, Таиланде и Пакистане.

В 2006 году в городе Киржач Владимирской области был построен собственный завод компании, который производит холодильники и стиральные машины. Продукция завода реализуется в России, Европе и странах СНГ. Ежесуточно там выпускается 3 тысячи стиральных машин и 2 тысячи холодильников. На заводе работает более 1100 человек.

ООО "Беко" зарегистрировано в Киржачском районе Владимирской области в 2002 году. Основной вид деятельности - производство бытовых электрических приборов под маркой Beko. Выручка компании в 2024 году составила 39,6 млрд рублей, чистый убыток - 1,8 млрд рублей.