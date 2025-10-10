Глобальные поставки автомобилей Volkswagen в III квартале выросли на 1%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU -Германский автоконцерн Volkswagen AG увеличил поставки автомобилей в третьем квартале 2025 года на 1%, до 2,2 млн единиц.

Как сообщил VW, поставки в страны Западной Европы выросли на 8%, Центральной и Восточной Европы - на 13,7%, Южной Америки - на 9,7%, в государства Азии без учета Китая - на 9,2%, на Ближний Восток - на 3%. Поставки в Северную Америку упали на 9,8%, в Китай - на 7,2%.

Глобальные поставки автомобилей VW за девять месяцев текущего года повысились на 1,2%, до 6,6 млн единиц.

В июле-сентябре автоконцерн увеличил поставки электромобилей на 33% - до 252,1 тысячи единиц, с начала года - на 42%, до 717,5 тысяч.

Доля электромобилей в общем объеме поставок VW за девять месяцев составила 11% против 8% годом ранее. Существенный рост спроса на электромобили автоконцерна в этом году отмечен в Европе (+78%) и в США (+85%), тогда как в Китае зафиксировано снижение на 43%, что было ожидаемым в преддверие запуска новых моделей в стране.