Bristol Myers покупает Orbital Therapeutics за $1,5 млрд
Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая Bristol Myers Squibb покупает частную биотехнологическую компанию Orbital Therapeutics за $1,5 млрд.
Как сообщила Bristol Myers, сделка будет полностью оплачена денежными средствами.
Orbital Therapeutics занимается разработкой препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний.
С начала 2025 года капитализация Bristol Myers упала на 21% (до $91 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 14,5%.